Salazar y Gaxiola se apoyan de la tecnología para entrenar

tomamos los desafíos que nos presenta la vida como una oportunidad para ser mejor cada día, este tiempo es de reflexión y preparación, aplicando hoy más que nunca lo que nos caracteriza como campeones, la disciplina, la constancia, el esfuerzo y esa pasión que irradia nuestros corazones. Muy pronto tocaremos la cima, escucháremos nuestro himno nacional, los aplausos del público y la voz que nos eriza la piel y nos alegra los corazones cuando una victoria es nuestra. Gracias a todos por participar! Fuertes y unidos 👊🏻🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♂️🌍🤝 @chloedygert @antonietagaxiola @kaarlemcculloch @rubenmurillo527 @roy259berg @danielagaxiolag @teniel_campbell @gros_mathilde @jessy.salazarv @dcampuz @gannafilippo @tata_martiins99 @kelsey.mitchell9 @jairtef @mgconfa @bahamalongbottom @miriamvece @dome_weinstein @marianapajon True champions take on the challenges that life hands us, seeing them as an opportunity to push ourselves to be better every day. In this time of reflexion and preparation, more than ever we are harnassing that which makes us champions: discipline, consistency, strength and the passion that radiates from our hearts. Soon we’ll reach that finish line, and we’ll hear our national anthem playing. Our hearts will again fill with joy as we will hear the cheers of the crowds and the voice that gives us goosebumps, knowing that victory is ours. Thank you to all who participated. Stronger together #UnionCiclista #stayHome #EnCasa #atletaOlimpico #cycling #athleteolympic @uci_cycling @uci_wwt @ucibmxsx @wcc_cycling @uci_mountainbike @ucibmxfreestyle @uci_trials @playsportsmex @colombiacycling @fedeciclismocolombia @beatcyclingclub @uec_cycling @teamineos @cyclingcanadaofficial @usacycling @cyclingaustralia @italiateam @olympics @juegosolimpicos @olympicchannel @olympics