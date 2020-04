“Saldrá ganando la afición” ‘Alacrán’ Berchelt

Ciudad de México,— Uno de los pleitos más atractivos para este año en el mundo del pugilismo, y por lo que los aficionados al deporte de los puños ya se frotan las manos, es la pelea entre los mexicanos Miguel Ángel Berchelt y Óscar Valdez, una asignatura pendiente por el título súper pluma del Consejo Mundial de boxeo (CMB).

En un principio estaba originalmente pactado el combate para el próximo 9 de mayo, pero debido a la propagación del virus Covid-19, se tuvo que postergar la función, y aunque todavía no hay fecha concreta para la realización de esta velada, es una pelea explosiva que ya no puede esperar.

El campeón e invicto en la división , Miguel Ángel Berchelt, pondría en juego por séptima ocasión su cinturón mundial superpluma de CMB ante el excampeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El ‘Alacrán’, quien se ha caracterizado arriba del ring por su contundencia y estilo apabullante, sabe que no será nada fácil derrotar a Valdez, quien tiene amplia experiencia en el terreno amateur y una esquina reconocida,”Yo se que Oscar (Valdez) es un gran peleador, se prepara a conciencia, de mi parte será lo mismo, el tiene una gran esquina como lo es Eddy Reynoso, tiene gran experiencia amateur, tiene dos Juegos Olímpicos, y eso te habla de la experiencia del rival que estamos enfrentando, Óscar es de lo mejor que tiene el boxeo mexicano, junto conmigo, y bueno a veces es muy difícil enfrentar a dos ídolos, y me preguntan que porque tienen que enfrentarse si son mexicanos, mejor vayan por los japoneses, por los filipinos, pero bueno, son las peleas que venden, que les gusta a los aficionados y pase lo que pase a Óscar lo considero mi amigo, el público es el que saldrá ganando”, expuso el “Alacrán”.



Al “Alacrán” no le preocupa el invicto

Sobre la condición de invicto, con la cual llegaría a Berchelt a exponer el fajín, el monarca súper pluma niega sentir cualquier tipo de presión,”Hace unos años perdí esa presión, ya no tengo la presión por el invicto, a mi no me preocupa, Mohamed Allí, Julio César Chávez, Mike Tyson, todos perdieron alguna vez, quien es Miguel Berchelt para no perder, esa es la mentalidad que utilice cuando perdí por nocaut en el primer asalto, es lo peor que te puede pasar en el boxeo, a mi ya me pasó, a partir de esa derrota aprendí la lección, perdí el miedo, sólo tengo una derrota en mi carrera, ya perdí el miedo, ustedes me conocen, saben que soy golpeador, me gusta el espectáculo, tengo seis defensas exitosas, seis lo han intentado y no han podido y esperemos que la séptima sea igual de exitosa, sabemos que viene (Oscar) Valdez, quiere ganar su segunda división, pero para eso tendrá que pasar sobre un “Alacrán” que vive su mejor momento, quien gane quedará en el gusto de los aficionados mexicanos, pero yo ya estoy entre los mejores boxeadores nacionales en este momento”, sentenció el pugilista nacional.

El campeón mundial Superpluma del @WBCBoxing, @AlacranBerchelt se convirtió en el actual campeón mundial mexicano con mas defensas de título al derrotar por nocaut a Jason Sosa.



Finalmente Berchelt reconoce que no ha podido trabajar al cien estos días de cuarentena, apenas un acondicionamiento físico, pero espera en breve regresar al gimnasio para preparar lo que sin duda, será la pelea del año.

