Salida de “Chicharito” afecta de rebote al Leganés: Aguirre

Leganés,— De rebote, fue como calificó el director técnico del Leganés, el mexicano Javier Aguirre, el hecho de perder al delantero marroquí Youssef En Nesyri, quien se fue al Sevilla para cubrir la ausencia de Javier “Chicharito” Hernández, quien prácticamente tiene cerrado su fichaje a Los Ángeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos.

Lo anterior lo lamentó el “Vasco” debido a que en el cuadro pepinero contaba al 100 por ciento con el futbolista africano, pero los palanganas al final pagaron la cláusula de rescisión para hacerse de los servicios de En Nesyri.

“Sorprendido. Yo seguía con detenimiento la noticia del Chicharito, que es amigo de la familia, y decía ‘Mira el Chícharo, vuelve a América’. Estábamos en ello y mira… ¡pumba! Nos tocó de rebote. Cuando me informaron me quedé sorprendido. No lo esperaba”, declaró el timonel mexicano.