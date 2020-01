Salvador Cabañas ya perdonó al “JJ”

Ciudad de México.- El exjugador de América, Salvador Cabañas, aseguró que ya perdonó a José Jorge Balderas conocido como el “JJ” quien hace 10 años le disparó en la cabeza en el “Bar Bar” lo que terminó con su carrera deportiva.

Fue el 25 de enero de 2010 cuando se dio la noticia de que Cabañas se debatía entre la vida y la muerte por la agresión que sufrió del “JJ” quien le disparó con un arma de fuego en el baño de dicho establecimiento.

“Yo estoy bien. Ya me olvidé de eso. Ya lo había dicho públicamente y lo repito: perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera”, reveló el exfutbolista en entrevista con AFP en su casa en su natal Asunción, Paraguay.

Cabañas repasó aquella fatídica noche y recordó las palabras que su agresor, José Jorge Balderas Garza, le dijo previo a dispararle.

“Me apuntó directo a la frente. Estaba temblando con la pistola en la mano y apuntándome. Dijo que pidiera mi último deseo porque me iba a morir. Yo le dije que yo no me iba a morir y que no tenía por qué pedir ningún deseo. Dicen que era uno de los mayores narcotraficantes de México.

“Hasta los doctores se sorprendieron. Dijeron que nadie sobrevive a esa clase de atentado. Escuchaba que decían que ya no iba a caminar más. Pasó el tiempo, volví a caminar y se sorprendieron todos (…) ellos (su familia) son los que hicieron que me aferrara a la vida”, relató el exgoleador.