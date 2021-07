¿Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Stephen Curry?

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Nacho Ambriz fue presentado este jueves como técnico del SD Huesca en la sala de prensa de El Alcoraz. “Un equipo agresivo y con intensidad”. Así dibuja Ambriz el conjunto que quiere que su conjunto esta temporada.

Un Huesca con la misma ambición que asegura que tiene él. “Intentaré contagiarles de esta hambre con la que vengo, y espero convencerlos”, dijo el entrenador azulgrana en su primera comparecencia al frente del conjunto.

“Estamos en una competición que está entre las seis primeras ligas del fútbol mundial. Que tiene una exigencia muy fuerte. Y tenemos un camino muy largo en el que hay que saber llegar al final. Tenemos que empezar bien, y cerrar el curso mucho mejor, porque hay veces que cuatro partidos no te salen y estas fuera”, puntualizo Nacho Ambriz.

“Yo pienso que, como entrenas, juegas. Y si quieres jugar bien, tienes que entrenar. Yo se lo digo claro a mi preparador físico: No quiero que corran, quiero que vuelen”, insistió. “El equipo que es trabajador y es constante tiene muchas más opciones de acercarse al éxito”.

Nacho Ambriz ya se puso al frente del equipo, en la vuelta a los entrenamientos del equipo en Pirámide. Podrá empezar allí a trabajar con un grupo que se mantiene del toneo anterior. “Hay cosas muy rescatables. Tanto Míchel como Pacheta hicieron un gran trabajo tanto en lo táctico como en lo físico, aunque lamentablemente no se pudo lograr la permanencia. Poco a poco en esta pretemporada ir metiendo conceptos y hábitos que me gusta que el equipo tenga”, apuntó el mexicano.

“Tengo que adecuarme a la forma de jugar y a la exigencia. Y preparar al jugador con todas las herramientas. Lucharé mucho para que el equipo tenga un buen trato de la pelota. Como decía Luis Aragonés, si eres dueño del balón, eres dueño del partido”, dijo sobre su tipo de juego.

También habló de su decisión de dar el salto de nuevo a España, esta vez como entrenador. “Tenía el hambre de venir a Europa. Podía estar en México, en casa y con un buen contrato, pero prefiero venir y trabajar como sé, para no tener que recriminarme un día porqué no. Estuve tres años aquí con el Osasuna y tres con el Atlético. Fue de segundo, que no es lo mismo”, sentencio el técnico.

Foto cortesía SD Huesca

