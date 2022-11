Se acabaron los invictos en la NFL, Commanders derrotó a Filadelfia

Philadelphia.— Commanders terminó con el invicto de Eagles y culminó su racha de ocho triunfos consecutivos. Dan la campanada de la semana y terminan derrotando 21-32 a Eagles.

Washington venció a los Steelers en Pittsburgh cuando iban 11-0 en 2020. Ahora, Washington venció a los Eagles de Filadelfia cuando iban 8-0 en 2022.

Los Commanders idearon la estrategia perfecta para no seguir el ritmo de los Eagles de altos vuelos. los Commanders habían más que cuadruplicado el tiempo de posesión de los Eagles, y eso se notó en el marcador final.

El regreso de Heinicke a la alineación titular ha inyectado vida a este equipo. Washington pasó de ser un equipo que avanzaba penosamente en cada juego a un grupo que juega con pasión y la creencia de que puede ganar cada semana.

Aunque no es el pasador más talentoso, Heinicke aprovechó al máximo los pases necesarios para sorprender a los Eagles en su casa. Su línea final de 17 de 29 pases para 211 yardas y una intercepción no sorprenderá a nadie, pero la cinta nos dice lo contrario. Y cuando Rivera revise el último mes con Heinicke en lugar de Wentz, es posible que no se apresure a volver al titular habitual.

Los Commanders obtienen su 4ta. victoria en sus últimos 5 partidos.

