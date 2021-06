Se anuncia lista de jugadores para el Abierto de Los Cabos

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El Abierto de Tenis de los Cabos dio a conocer la lista de jugadores que participarán en la quinta edición del Torneo, el cual se llevará a cabo, del 19 al 24 de julio en su nueva sede, Cabo Sports Complex.

Destacan grandes jugadores del Tour ATP, entre los que sobresale el consentido del público mexicano, Grigor Dimitrov (No. 21). El búlgaro de 30 años de edad, es acreedor de 8 títulos ATP, entre ellos el Masters 1000 de Cincinnati y las Finales ATP (2017).

Dimitrov, regresa por segunda ocasión a Los Cabos, buscando levantar el hermoso trofeo huichol. Otro gran conocido que vuelve al Torneo es el inglés, Cameron Norrie (No. 34) de 25 años de edad, actualmente atraviesa su mejor temporada, tras alcanzar las finales de Estoril, Lyon y el legendario torneo de Queen ‘s.

La armada estadounidense formada por John Isner (No. 33), Taylor Fritz (No. 36), Sebastian Korda, (No. 50), Sam Querrey (60), Steve Johnson (73), Denis Kudla (114) y Mackenzie McDonald (108).

Aunado a estos grandes jugadores, el Abierto de Los Cabos contará con la participación del francés Adrian Mannarino (No. 42), del argentino Guido Pella (No. 59) y del sudafricano Kevin Anderson (No. 103).



Para completar la lista del Torneo, se encuentran Egor Gerasimov (BLR), Jordan Thompson (AUS), Ricardas Berankis (LTU), IIya Ivashka (BLR), James Duckworth (AUS), Andreas Seppi (ITA) y Daniel Elahi Galán (COL).

Debido a la situación por la que atraviesa el destino y por órdenes de las autoridades locales, el Torneo se jugará sin público.

Este año, el Abierto de Los Cabos estrenará sede en Cabo Sports Complex (CSC), complejo deportivo de Mextenis.

Foto cortesía Abierto de Los Cabos/ Mextenis

