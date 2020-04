Se defiende Renato Ibarra

Ciudad de México.- El todavía futbolista de América, Renato Ibarra, calificó de injustas las críticas en su contra ya que, aclaró, nunca golpeó a su expareja sentimental Lucely Chalá.

Ibarra estuvo en el Reclusorio Oriente acusado de intento de feminicidio y violencia familiar, al final, Lucely se retractó de su primera declaración y el jugador quedó libre.

“He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi ex pareja”, dijo Ibarra durante un Instagram Live.

“Me ha dolido un poco el cómo ha manejado la prensa todo esto. Todo es muy injusto. Tampoco me hago la víctima de lo que pasó, pero tengo que aclarar que nunca hubo agresión. Hubo un problema familiar, pero nunca agredí a mi ex pareja”, agregó.

Ibarra fue dado de baja de las Águilas tras el incidente familiar que vivió, y aún no se sabe cuál será su futuro.