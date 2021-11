Se pelea Ruggeri con La Volpe en pleno programa de televisión

Ciudad de México.- El exfutbolista Óscar Ruggeri arremetió en contra de Ricardo Antonio La Volpe al señalar que es un técnico “que no ha ganado nada”.

En una discusión que tuvo con el estratega en pleno programa de televisión, Ruggeri le recordó a La Volpe que se le presentó la oportunidad de conseguir el título con el Boca Juniors y simplemente la desperdición.

“Tú eres un fenómeno que viniste a Argentina para llevarte el mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca en el que tenías que ganar un punto en tres partidos, un punto que ganaba hasta mi nene de cuatro años”.

“Habría que darte un premio por ser segundo, hasta te atreviste a salir con camisa blanca y corbata roja en cancha de Boca”, dijo Ruggeri.

Además, Ruggeri aseguró que La Volpe es un “vende humos” y que el único título que ganó en su carrera (con Atlante) se dio gracias a que hubo un arbutraje extraño.

“Tú qué fundamentos tienes si nunca ganaste nada. ¿Hablas de árbitros? Ya se te olvidó el título que ganaste con Atlante en México, te recuerdo que trajeron un árbitro extranjero para perjudicar al América, tres goles nos anuló aquel tipo”, agregó el comentarista.

Ruggeri recordó al silbante Berny Ulloa, árbitro costarricense cuya labor influyó en la eliminación de las Águilas.

“Al América nos anularon tres goles para que no nos enfrentaras, para que pudieras ganar una Final en tu vida”.

“Sí me acuerdo, créeme que no se me olvida, por primera vez en la historia del campeonato mexicano trajeron un arbitraje extranjero para que no llegáramos a la Final contra ti”, sentenció.

