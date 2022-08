Se prepara la celebración para el 200 aniversario de las relaciones entre México y Estados Unidos

Atlanta.— Gerardo Martino, Director Técnico de la Selección de México, dejo ver su inconformidad previo al partido de preparación que sostendrán ante Paraguay, este miércoles en Atlanta.

Martino lamento la salida de Gerardo Torrado y su grupo de trabajo a falta de tres meses para del objetivo.

“Lamento profundamente la partida de Gerardo torrado, me parece muy injusta y si hubiera tenido la posibilidad de hacer algo porque terminara el proceso, lo hubiera hecho. No estuvo a mi alcance, pero lamento profundamente porque merecía terminar este ciclo junto con su gente. Está de más decir que no comparto una decisión de esta naturaleza a unos meses de la Copa del Mundo”.