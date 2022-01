Se presentó el tráiler del Halftime Show del Super Bowl LVI

Ciudad de México.— Se viene uno de los momentos más esperados para los fanáticos del deporte de las tacleadas. El Super Bowl se jugara el segundo domingo del mes de febrero en Los Ángeles, y sumado al evento deportivo en el emparrillado, el espectáculo, el Halftime del medio tiempo es la otra atracción del super domingo.

La NFL lanzo en sus redes sociales el tráiler de lo que podremos apreciar en el Halftime del próximo 13 de febrero. El 2022 es el año del Hip Hop en el Super Bowl, los artistas invitados para el show son Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem y Snoop Dog, que son figuras icónicas que marcan la música durante años.

Todos los artistas en el Halftime son del sur de California, donde se va a celebrar el partido en el barrio de Inglewood, y aunque no lo necesitan, se espera que lleven algún invitado especial como parte de su show, que además fue curado por Jay-Z.

El año pasado el show estuvo a cargo de The Weeknd, no fue lo que muchos esperaban, se criticó por ser demasiado simple y por no superar al show de Shakira y JLo en el 2020 en el Hard Rock Stadium en Miami.

El partido más importante de la NFL, el super domingo tendrá lugar el 13 de febrero en el SoFi Stadium. Esta es la primera ocasión en 30 años que un Super Bowl se juega en la ciudad californiana.

Este año el evento será transmitido por televisión por las cadenas NBC y Telemundo.

