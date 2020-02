Se resiente de una lesión Igor Lichnovsky

Ciudad de México.- El futbolista de La Máquina de Cruz Azul, Igor Lichnovsky, se resintió de la lesión que lo dejó fuera de las canchas tres meses.



El futbolista reveló que el golpe que sufrió durante el choque ante Pachuca, le impidió seguir en el campo de juego y salir a los 55 minutos de acción.



El zaguero compartió en sus redes sociales un mensaje explicando su situación, notificando que se resintió del problema.



“Me he vuelto a resentir de la lesión que me tuvo 3 meses fuera. Al recibir el planchazo del rival no logre apoyar bien con mi pie derecho y provocó el mismo movimiento por el cual me lesioné la vez anterior”, se lee en mensaje ofrecido por Lichnovsky.

“No creo que sea igual de grave que la vez pasada, mañana (lunes) tendré más información del examen. Lo importante es que el equipo ganó y puso aquello que se está transformando en lo que nos tiene que identificar. Aquí voy de nuevo con amor y verdad por el bien de Cruz Azul”, sentenció.