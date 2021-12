Sebastián Córdova deja al América; ya es de Tigres

Ciudad de México.- El técnico del Manchester City, Josep Guardiola, pidió paciencia para que se empiecen a dar resultados en el Barcelona de España.

Guardiola recordó que recién se incorporó Xavi Hernández al cuadro blaugrana y que aún se tiene que trabajar mucho para que el equipo español recupere la grandeza.

“Lo bueno es que hay una muy buena junta directiva. Un excelente entrenador porque aunque no le he visto entrenar lo he tenido de jugador y sé de su amor al juego y al club. Lo que tenemos que hacer es creer y estar hasta el final con él, y saldrá adelante”.

Este fue el mensaje motivador de Pep Guardiola para los culérs, pide confianza y paciencia para el proyecto que esta sembrando Xavi y que pronto acabará bien 🥺👏 Es más culér que el escudo. (Video del directo de @gerardromero Jijantes) [1/3] 👇 pic.twitter.com/czJ20r5VFG — – (@amin_fcb10) December 20, 2021

“Costará un poco más pero tengo la sensación que se están creando unas semillas que nos darán muy buenos frutos”, indicó Guardiola.

Recordó que Barcelona, en los últimos años, ha bajado su nivel futbolístico pero, antes, tuvo una década importante.

“Durante la última década el Barça ha ganado Ligas y Copas. Y ha llegado a semifinales de Champions no sé cuántas veces, diciendo que era un fracaso de año”.

“Ahora hay una generación que tiene muy buena pinta y tira del equipo y demuestra que con más tiempo, y los fichajes que se harán, el Barça volverá a estar donde toca. Mientras tanto, paciencia porque en la vida no siempre se gana”, sentenció Guardiola.

Lee: Barcelona se mide al Napoli de “Chucky” en la Europa League