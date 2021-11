Segunda victoria de Urquidy en la Serie y habrá sexto juego

Houston.— José Urquidy se adjudicó la victoria en el triunfo de 9-5 de Houston sobre Atlanta en el quinto juego de la Serie Mundial. Los Astros obligaron un sexto choque el martes en el Minute Maid Park. El de Mazatlán colgó un cero en el cuarto episodio y vio a los Astros irse arriba en el quinto inning.

El pitcher mexicano amplió a tres su propia marca de victorias en partidos de Clásicos de Otoño entre los lanzadores nacionales. Los otros serpentineros que han sido pitchers ganadores en juegos de Serie Mundial son Fernando Valenzuela (1981, Dodgers vs. Yankees), Aurelio López (1984, Tigres vs. Padres) y Víctor González (2020, Dodgers vs. Rays).

El miércoles pasado en el Juego 2 de esta serie, Urquidy tiró 5.0 entradas de seis hits y dos carreras para adjudicarse la victoria sobre los Bravos en Houston.

Segundo triunfo de José Urquidy en esta #WorldSeries y los Astros siguen con vida.#YoAmoElBeis pic.twitter.com/mGdcombkZf — MLB México (@MLB_Mexico) November 1, 2021

En el Juego 5 del Clásico de Otoño del 2019 contra los Nacionales en Washington, el diestro tiró 5.0 innings en blanco para ser el lanzador ganador en dicho encuentro.

En total, Urquidy ha tirado 11.2 capítulos en Series Mundiales, concediendo 10 hits y dos anotaciones, con 12 ponches y sin bases por bolas otorgadas.

