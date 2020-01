República Checa y Grecia, los rivales de la selección mexicana

Barcelona.- El nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién, admitió en su presentación que jamás habría soñado con poder dirigir al club catalán, de cuyo estilo siempre ha sido un gran defensor.

“Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí”, reconoció tras firmar su nuevo contrato para ocupar el banquillo del Barça hasta el 30 de junio de 2022.

Setién destacó la “ilusión” con la que afronta un proyecto que calificó de “gran reto”, y aseguró que eso es justo lo que transmitirá a sus futbolistas: “Ese entusiasmo, esas ganas de querer ganar, esta confianza que tengo ahora”.

Emotiva despedida de Valverde

Un día después de haber rescindido su contrato con el club Barcelona, el estratega español Ernesto Valverde se despidió de la institución culé con una emotiva carta.

El texto se difundió en el portal en internet del club, al cual dirigió por dos años y medio con un récord ganador, sin embargo, las derrotas en semifinales de Champions League ante Roma y Liverpool, así como en la Supercopa de España, frente a Atlético de Madrid, encauzaron que la directiva culé tomara la decisión de cambiar de rumbo.

“Han sido dos años y medio intensos desde el principio. He disfrutado momentos alegres celebrando victorias y trofeos pero también otros que han sido difíciles. Me gustaría destacar mi experiencia con los fanáticos y su cariño que me mostraron durante mi tiempo como entrenador”, expresó.

Con Valverde Tejedor al mando, Barcelona obtuvo dos Ligas de España, una Supercopa de España y una Copa del Rey, títulos que no fueron suficientes para confirmar su estadía en el banquillo blaugrana, pues la Champions siempre fue su asignatura pendiente.

“Quisiera agradecer al presidente Josep María Bartomeu y a la Junta Directiva por darme la oportunidad de entrenar al primer equipo y su confianza durante todo este tiempo. También me gustaría agradecer a todas las personas con las que he trabajado en el Club por su apoyo y cómo me han tratado”, agregó.

Por último, agradeció a los jugadores que formaron parte de su ciclo en la entidad catalana y aprovechó para desearle suerte a Enrique “Quique” Setién, técnico que tomó las riendas del club y que firmó un contrato hasta junio de 2022.