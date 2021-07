¡Sí se pudo! México en semifinales; rompe maleficio vs Corea y va por Brasil

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Después de que en una imagen se le captó llorando tras quedar en el último lugar, la clavadista mexicana Arantxa Chávez recibió total apoyo en redes sociales.

El llanto no solo fue porque no pudo clasificar a la siguiente etapa, también porque no ejecutó bien un clavado y los jueces la castigaron con cero.

¡SE VE COMPLICADO! 😥🇲🇽



Se le dificulta el pase a la siguiente ronda a la mexicana Arantxa Chávez, tras quedarse a la mitad de su clavado. 😥🇲🇽



¡ÁNIMO ARANTXA! 🇲🇽#VamosConTokyo pic.twitter.com/NQlxmgttJN — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 30, 2021

Sus compañeros de profesión manifestaron su respaldo y le pidieron tener fortaleza para salir adelante del trago amargo.

De los primeros en postear fue Rommel Pacheco que, en su cuenta de Instagram, señaló: “Mirada al cielo, ánimo todo pasa”.

El clavadista Jonathan Paredes lamentó que Arantxa Chávez haya recibido fuertes críticas por su actuación.

“Imagínate que un día despiertas y tienes cientos de notificaciones en tu teléfono y todas son mal diciéndote y pen… Y lo peor, es que no conoces a nadie de esas personas. ¿Como te sentirías?”, posteó.

Imagínate que un día despiertas y tienes cientos de notificaciones en tu teléfono y todas son mal diciéndote y pendejeandote. Y lo peor, es que no conoces a nadie de esas personas. ¿Como te sentirías? — Jonathan Paredes (@WallsJonathan) July 30, 2021

Diego Balleza, por su parte, aseguró apoyar a la clavadista “En los peores momentos se conocen a las mejores personas”.

En los peores momentos se conocen a las mejores personas.#humanity — Diego Balleza Isaias (@diegoballezaisa) July 30, 2021

Además, el medallista de plata en Sydney 2000, Fernando Platas señaló que de los errores también debe de aprender Arantxa Chávez.

Muchas gracias y si a seguir trabajando 🙏🏼🙌🏽💪🏽 https://t.co/qfQwIZ48xK — Arantxa Chávez M. (@ArantxaChvezM1) July 30, 2021

La deportista quedó eliminada en la primera ronda de trampolín 3 metros en clavados individual.

