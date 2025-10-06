“Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto

GUADALAJARA, México.- El exfutbolista Omar “N”, goleador histórico de Chivas, fue detenido en Zapopan, Jalisco, por presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

Durante la primera audiencia, un juez dictó prisión preventiva oficiosa y aplazó la decisión de vinculación a proceso hasta el 10 de octubre.

Este caso pone en tensión el legado deportivo el ex jugador, ingresado al Salón de la Fama en 2024, frente a la gravedad de las imputaciones que afronta.

Implicaciones legales y el tiempo en prisión

En el curso de la primera audiencia, la Fiscalía de Jalisco presentó los datos de prueba para justificar la detención legal y la formulación de imputación.

“La defensa del ex futbolista se acogió a la duplicidad del término constitucional: 144 horas”, indicó el comunicado oficial emitido por la autoridad estatal.

Se ratificó la legalidad de la detención, y Omar “N” quedó bajo resguardo en el Reclusorio Metropolitano de El Salto. Ese centro penitenciario será sede de su proceso hasta que el juez decida si hay elementos para vincularlo.

El juez fijó el 10 de octubre como fecha límite para determinar la apertura del proceso penal o su eventual no vinculación.

Durante ese lapso, la defensa podrá presentar elementos de prueba en favor del exfutbolista.

El Salón de la Fama frente al proceso penal

El reconocimiento otorgado en 2024 al Salón de la Fama colocó a Omar “N” entre las figuras “inmortales” del futbol, si bien el acto de inmortalización celebraba su trayectoria deportiva, no contempla mecanismos explícitos para revocar esa distinción frente a procesos judiciales.

No hay precedentes públicos conocidos en los que un homenaje deportivo de esa naturaleza haya sido cancelado por acusaciones penales, lo que deja abierta la interrogante institucional: ¿seguirá vigente el reconocimiento si se prueba su culpabilidad?

Episodios de polémica en su trayectoria

Durante el Mundial de Alemania 2006, el entonces seleccionado del Tri erró un penal frente a Portugal cuando México buscaba el empate en la fase de Grupo. En esa ocasión, el disparo salió elevado, y el fallo le generó críticas entre seguidores y prensa especializada.

Aunque ese episodio fue estrictamente deportivo, quedó marcado en la memoria colectiva de los aficionados.

A lo largo de su carrera, Omar “N” también enfrentó cuestionamientos por desempeño, contratos o decisiones en clubes, aunque ninguno con el peso jurídico del caso actual.

¿Qué podría seguir?

Si se acredita la responsabilidad de Omar “N”, podría enfrentarse a una pena de entre 12 y 27 años de prisión, multa económica y restricciones legales para desempeñar actividades con menores, con fundamento en el Código Penal de Jalisco.

El próximo paso esencial será la audiencia de vinculación a proceso. En esa etapa el juez valorará si los datos presentados por la Fiscalía son suficientes para formalizar un juicio penal, mientras tanto, el ex futbolista permanece bajo custodia preventiva.

Los próximos días serán decisivos para determinar si el proceso judicial avanza y cómo impactará sobre la memoria institucional ligada a su trayectoria deportiva.

