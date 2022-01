Simeone deja en duda la permanencia de Luis Suárez

Ciudad de México.- Quedaron definidos los cruces para los cuartos de final de la Copa del Rey que arrancará en febrero próximo.

Real Madrid, que venció con trabajos al Elche, se verá las caras con el Athletic Club que dejó fuera al Barcelona.

El Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez se enfrentará a la Real Sociedad que se impuso al Atlético de Madrid.

En otro partido de la Copa del Rey, Valencia se enfrentará al Cádiz, mientras que el Rayo Vallecano al Mallorca.

La eliminatoria será a partido único y se tiene previsto que se disputen los días 1, 2 y 3 de febrero.

El más reciente campeón de la Copa del Rey es el Barcelona que, el año pasado, se impuso 4-0 al Athletic Club.

Por lo pronto, este viernes arranca la jornada 22 de La Liga y entra en actividad los mexicanos Lainez y Guardado cuando el Betis visite al Espanyol.

🗣️ @Guaje7Villa, exfutbolista internacional: "Veo este formato muy bien, es muy competitivo porque los equipos se la juegan en 90 minutos".



➡️ "Esta Copa es muy emocionante para los aficionados y competitiva para los jugadores".#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/QhpU8Phhpd — RFEF (@rfef) January 21, 2022

