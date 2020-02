Soles empareja la serie final con Fuerza Regia

Ciudad de México, — En el marco de la presentación de la función “Homenaje a dos leyendas”, se anunció el duelo estelar donde Felino y Bárbaro Cavernario expondrán sus cabelleras la noche donde “el amo del escándalo” recibirá un reconocimiento en la Arena México.

Será el próximo viernes 20 de marzo cuando dos ex integrantes de La Peste Negra se suban al cuadrilátero no solo a jugarse la cabellera, sino también el orgullo, “Simplemente vengo a demostrar que el ‘Rey del Garrote’ es el rey del mano a mano. Lo único que me diferencia de Felino es la edad y trayectoria, yo simplemente respondí a los ataques de Felino en la función de Mr. Niebla”, aseguró el Cavernario.

La batalla estelar ha sido anunciada! El Felino y Bárbaro Cavernario se medirán en un duelo de Cabellera contra Cabellera el próximo Viernes 20 de Marzo en el Homenaje a Dos Leyendas. #DosLeyendasCMLL pic.twitter.com/IvHdYro1e7 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 12, 2020

El momento de la velada lo protagonizaran “Sangre Chicana”, quien recibirá un homenaje por más de 20 años de trayectoria, al igual, se recordará el legado de Don Salvador Lutteroth González. Cabe destacar que “Homenaje a dos Leyendas” nació en 1999 para conmemorar al “padre de la lucha libre”, Santo “El Enmascarado de Plata”, fue el primer homenajeado.

Visiblemente conmovido y emocionado por ser reconocido en la “catedral” del pancracio, “Sangre Chicana”, agradeció la deferencia del Consejo Mundial de Lucha libre, “Me siento emocionado y agradecido por ser tomado en cuenta por los directivos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Había rudos que causamos temor y respeto. Éramos unos rudazos”, recordó don Andrés Richardson, quien formó pareja por muchos años con Arturo Casco “La Fiera”.

“La lucha libre no ha cambiado, sigue siendo igual de peligrosa, lo que ha cambiado es el público. Hice mi sueño hecho realidad, empezar mi carrera en Nuevo Laredo y terminar en mi tierra, Nuevo Laredo (Tamaulipas)”, añadió llamado también “Ave de las tempestades”, quien formó parte la empresa mexicana de Lucha Libre de 1976 a 1997.

Finalmente en la función también será expuesto el Campeonato Mundial de Tríos, entre El Último Guerrero, Gran Guerrero y Euforia, ante Valiente, Volador Jr. y Carístico, quien sentenció,” Venimos con todo, nos queremos comer el mundo y venimos preparados para convertirnos en campeones Mundiales de Tríos “, expuso el “Rey de Plata y Oro”

Caristico, Volador Jr. y El Valiente enfrentarán a Último Guerrero, Euforia y Gran Guerrero por el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL el próximo Viernes 20 de Marzo en el Homenaje a Dos Leyendas. #DosLeyendasCMLL pic.twitter.com/CzN09OkocN — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 12, 2020

Como parte de la serie de festividades, también se anunció que el próximo lunes 23 de marzo, Arturo Casco la “Fiera”, será recordado en la Arena Puebla, y para el martes 24 de marzo en Jalisco, homenaje a Gran Cochisse, instructor en la Arena Coliseo de Guadalajara.

