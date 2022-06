“Somos los favoritos”: Juan Toscano

San Francisco.— Ser un jugador de rol en la NBA no es tan fácil como pueda parecer. Aunque en la hoja de estadísticas y los minutos no sean muy amplios, son figuras fundamentales en el desempeño del equipo. Juan Toscano con Golden State Warriors en la postemporada espera ser pieza fundamental.

El jugador de origen mexicano ha sido uno de los nombres clave al interno del vestuario en las tres últimas temporadas en el conjunto de californiano. No solo por lo que aportase en cancha, sino por todo lo que daba al grupo como figura humana. Juan Toscano ha sido un habitual en la banda como animador y motivador del conjunto dirigido por Steve Kerr.

Ahora a sus 29 años el nativo de Oakland será el primer mexicano en disputar unas Finales de la NBA. Unas series por el título donde los Warriors parten con cierta ventaja por el bagaje acumulado de haber disputado anteriormente cinco Finales.

La experiencia va a ser una clave muy importante”, dijo Juan Toscano a los medios recientemente. “No puedes simularlo. Es algo que tienes que ganar, tienes que ver y sentir”.

“Algo que veo en la NBA y en los Playoffs: es difícil ganar un juego. Conocer los árbitros, el reloj, el flujo del juego… Hay muchas cosas que los veteranos saben que pues yo no sé, gente que no han llegado a las Finales no saben, gente que no ha jugado 123 partidos de Playoffs no sabe. Pero eso no es la respuesta”, continuó el alero.