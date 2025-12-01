Sorpresa en el Maracaná: futbolistas salen al césped con 22 perros callejeros para su adopción

Monterrey.- Tigres Femenil levantó su séptimo campeonato de Liga MX Femenil en una final intensa ante el América, pero lo que marcó la jornada no fue solo el resultado.

El equipo regio cerró el Apertura 2025 con muestras públicas de gratitud, unidad y fortaleza emocional que se volvieron el eje de su celebración.

El técnico Pedro Martínez Losa definió el título como “un regalo de la vida”, una frase que conectó con la narrativa del plantel y que marcó el tono del festejo.

La capitana Greta Espinoza, protagonista dentro y fuera de la cancha, reforzó ese mensaje con un discurso previo a la final que el club difundió en sus plataformas oficiales y que el equipo identificó como el primer impulso rumbo a la victoria.

Récord de asistencia y un ambiente que hizo historia

El Estadio Universitario registró uno de los momentos más importantes del futbol femenil mexicano al reunir a 40 mil 193 aficionados, cifra confirmada por la Liga MX Femenil en su sitio oficial el domingo por la noche.

Así luce el Estadio Universitario antes de iniciar la Final de Vuelta entre Tigres y América. pic.twitter.com/gNcdJWoOkG — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) November 23, 2025

El inmueble conocido como El Volcán firmó así la mejor entrada del año y uno de los registros más altos en la historia de la competencia.

La afición fue determinante para Pedro Martínez Losa, quien lo reconoció en conferencia posterior al encuentro.

“El público de Tigres quiere ganar, y es exigente. La afición se reconecta cuando hay gente que se sacrifica, que da todo por el club y que intenta ofrecerles el éxito”, destacó el estratega felino.

Los valores que sostuvieron al equipo durante el torneo

El técnico español llegó a Tigres en medio de una exigencia deportiva natural y tras un periodo complicado para el plantel. La final perdida el torneo pasado ante el América, sumada a las expectativas de una de las aficiones más numerosas del país, representaba un reto emocional y profesional.

Ayer la vida me dio un regalo inolvidable … ganar el campeonato con Tigres 🐯en EL Volcán con los Incomparables sin parar de animar y disfrutar. Sin palabras …. Solo GRACIAS!

Gracias Dios

Ganamos la 7a carajo !!

Te quiero ver Campeón … 🏆💫🐯

Y no se olviden … Nadie da por… pic.twitter.com/HkM7NCqIKa — Pedro Martínez Losa (@PedroMLosa) November 24, 2025

Martínez Losa recalcó, también en conferencia, que el trabajo diario del equipo fue clave en la recuperación anímica.

“Fue un trabajo duro, ellas una vez más han dado una lección de lo que es sentir y de lo que llevan dentro como grupo”, resaltó.

Explicó que ese proceso incluyó fortalecer la comunicación interna, la disciplina, la responsabilidad y la confianza dentro del vestidor. Esos elementos, considerados valores centrales en la institución, fueron parte del discurso cotidiano del plantel durante el torneo.

El mensaje de Greta Espinoza que encendió al vestidor

Horas antes de la final, la capitana Greta Espinoza ofreció un mensaje al plantel que se volvió viral y que, según jugadoras y cuerpo técnico, definió el estado emocional con el que saltaron al campo.

“Gracias por este torneo, gracias por permitirme disputar esta final con ustedes, se la tienen que regalar a ustedes, se la merecen, lo han trabajado”, así motivo Greta a sus compañeras de equipo, de acuerdo con un video que circula en las redes sociales.

La capitana también habló sobre la forma en que el equipo había aprendido a enfrentar la presión:

“La presión no se evita, se entrena. Si este equipo está hecho para algo, es para estos partidos”.

En otro momento del mensaje, llamó a sus compañeras a centrarse en el presente:

“Aquí y ahora, siempre la jugada importante es la que sigue”.

El contenido del discurso circuló ampliamente en redes sociales y medios deportivos, no solo por el contexto de la final, sino por el enfoque en la preparación mental, la autoconfianza y la responsabilidad compartida.

Una final cerrada que consolidó una temporada de resiliencia

El gol de Diana Ordóñez al minuto 20 definió la final, pero en el club destacaron que la estructura emocional del equipo fue igual de determinante.

¡𝐋𝐋𝐄𝐆Ó 𝐋𝐀 𝟕! 🏆 #TigresFemenil alza su séptimo título de #LigaMxFemenil al derrotar 4-3 global al América.



⚽️ El tanto felino lo marcó Diana Ordóñez.



🔝 Reafirman su poderío como las ¡𝐌Á𝐒 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐀𝐒! #DinastíaTigre #Apertura2025 pic.twitter.com/nGXtvVO1GE — Dinastía Tigre (@DinastiaTigre) November 24, 2025

Greta Espinoza recordó al plantel la importancia de disfrutar la profesión, algo que marcó la identidad del grupo.

“Disfruten, cuando están en su mejor versión es disfrutando con el balón”, aseguró.

El título representa el séptimo campeonato para Tigres Femenil en ocho años, y la tercera final ganada al América. El equipo viajará en la primera semana de diciembre para disputar el World Sevens Football, como confirmó la Liga MX Femenil.

El valor humano como sello del campeonato

La narrativa de Tigres Femenil en este torneo se apoyó en principios que el club ha buscado proyectar dentro y fuera de la cancha: gratitud, disciplina, colaboración y reconocimiento mutuo.

Desde el técnico hasta la plantilla, la temporada concluyó con mensajes centrados en el esfuerzo compartido.

La frase de Martínez Losa, “un regalo de la vida”, se convirtió en el punto de unión de jugadoras, afición y cuerpo técnico, marcando el cierre de un ciclo deportivo que reforzó el valor humano del conjunto regiomontano.

