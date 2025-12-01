Deportes
Sorpresa en el Maracaná: futbolistas salen al césped con 22 perros callejeros para su adopción
Ciudad de México.- Los equipos brasileños Fluminense y Sao Paulo sorprendieron a la afición, al ingresar al césped del Estadio Maracaná con 22 perros rescatados, en una acción que busca conectar el futbol con la protección animal y promover la adopción responsable.
La iniciativa, realizada durante la jornada 36 del Brasileirao, forma parte de la campaña “Adopta un perro guerrero”, organizada junto con el Refugio João Rosa, en Río de Janeiro.
Campaña con causa en plena recta final del Brasileirao
Fluminense informó mediante un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, que la presencia de los canes tuvo el objetivo de “sensibilizar al público sobre el cuidado y la adopción responsable de animales abandonados”.
“Los 22 perros que estuvieron en el campo están listos para encontrar un hogar”, destacó el club.
Los jugadores de Fluminense y Sao Paulo saltaron a la cancha con los cachorros, lo que generó muestras de apoyo entre los aficionados presentes en el estadio.
El Refugio João Rosa destacó la visibilidad obtenida
“Esta acción nos permite mostrar que cada uno de estos animales tiene una historia y merece una segunda oportunidad”, resaltó el refugio a través de sus redes sociales.
La organización también agradeció a los clubes por brindar un espacio de alcance nacional para la campaña.
La presencia de los animales se convirtió rápidamente en una de las imágenes más compartidas del fin de semana en Brasil, debido al impacto visual y al mensaje social que acompañó al encuentro deportivo.
Futbol y adopción: una alianza que genera atención
Medios locales como O Globo destacaron el mismo día del encuentro que la campaña permitió que parte del público se acercara al refugio al finalizar el partido.
“Queremos que la afición recuerde que estos perros también esperan una oportunidad de vivir con dignidad”, señaló el Fluminense, de acuerdo con una publicación de o Globo.
De acuerdo con la información difundida por los clubes, cada uno de los 22 perros continúa en proceso de adopción y se mantiene bajo el cuidado del refugio, que habilitó un registro especial para los interesados.
La campaña “Adopta un perro guerrero” forma parte de una serie de acciones sociales impulsadas por equipos brasileños durante la fase final del campeonato, con el propósito de aprovechar la alta exposición de los partidos para promover causas comunitarias.
Deportes
Mundial 2026: ¿México listo para sorprender al mundo?
Ciudad de México.— El anuncio de que México volverá a recibir una Copa del Mundo abrió una conversación que supera la organización de un torneo deportivo y coloca al país frente a una oportunidad histórica para impulsar bienestar, turismo y presencia global, según coincidieron autoridades federales y representantes de ciudades patrimonio.
¿Qué implica organizar un Mundial repartido en 16 ciudades y tres países?
Gabriela Cuevas Barrón, representante del gobierno de México ante la FIFA, explicó que el Mundial 2026 se desarrollará en casi 22 millones de kilómetros cuadrados y en 16 ciudades distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá.
Afirmó que el tamaño del torneo marca un precedente y obliga a planear con visión nacional, ya que por tercera ocasión México sirve como anfitrión de una Copa del Mundo y debe aprovechar ese lugar para generar bienestar en todo el territorio. Subrayó que el objetivo es convertir al país en uno de los destinos más visitados del mundo durante el torneo para que los beneficios se extiendan más allá de las ciudades sede.
¿Cómo se prepara el país para mostrar su identidad ante millones de visitantes?
Miguel Aguíñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización de la Secretaría de Turismo, señaló que el Mundial será un escaparate global para las tradiciones, la historia y la cultura mexicanas.
Aseguró que las ciudades patrimonio trabajan para recibir visitantes de diferentes países con hospitalidad y criterios de sustentabilidad. Precisó que el compromiso institucional es proteger el patrimonio cultural y natural mientras se fomentan prácticas turísticas que respeten el ambiente, fortalecen la economía local y permiten una experiencia completa para quienes lleguen al país durante el torneo.
¿Qué retos enfrentan las ciudades mexicanas patrimonio ante un flujo extraordinario de turismo?
Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, explicó que el encuentro permitió intercambiar experiencias entre autoridades locales sobre los desafíos que atraviesan las ciudades con valor histórico. Indicó que el reto central es equilibrar la actividad turística con la preservación del patrimonio.
Añadió que las y los alcaldes coinciden en que tanto el Mundial como la Feria Internacional de Turismo representan una plataforma que impulsará crecimiento económico y una oportunidad para fortalecer lazos entre ciudades, ya que el turismo se mueve sin restricciones ni fronteras.
¿Qué mensaje deja esta sede compartida con Estados Unidos y Canadá?
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que el mensaje clave del Mundial 2026 es que México alcanza sus metas cuando permanece unido. Recordó que será la tercera ocasión en que el país recibe una Copa del Mundo, aunque ahora junto con sus socios comerciales en América del Norte.
Consideró que el torneo permite reafirmar la grandeza nacional reflejada en la biodiversidad, la diversidad cultural y la riqueza presente en su gastronomía, sus zonas arqueológicas, playas, paisajes y ciudades patrimonio.
Deportes
El origen desconocido del “Tuca” Ferretti: de dormir en la calle a convertirse en leyenda
Ciudad de México.- El éxito de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti no comenzó en un vestidor ni en una cancha profesional. Inició en la capital mexicana, con apenas unos pesos en el bolsillo y dos noches durmiendo en la calle.
El exentrenador multicampeón relató este episodio en ESPN, al recordar su llegada a México en 1977. Su testimonio abrió una ventana al pasado y reveló el origen de una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y la lucha constante.
Las dos noches en Reforma en situación de calle
Ferretti compartió que su primera parada no fue Guadalajara, como suele recordarse en su trayectoria, sino en la Ciudad de México, entonces conocido como Distrito Federal. Ahí enfrentó la realidad de no contar con recursos suficientes para regresar a Brasil.
“Llego a la Ciudad de México, no fui a Guadalajara, me quedé para ver si alguien me prestaba dinero para regresarme a Brasil y ahí dormí dos noches en una banca en Reforma frente a la embajada brasileña para no gastar el poco dinero que tenía”, relató el Tuca en la cadena deportiva.
Ese inicio, desconocido para muchos, refleja el esfuerzo que marcó el resto de su vida profesional. Su testimonio fue contundente: nada le resultó sencillo en los primeros meses en México.
Lee: Padres que madrugan y unión de equipo: la historia del debut de Germán Padilla en Xolos
De jugador improvisado a sobreviviente en Guadalajara
Tras su paso por la capital, Ferretti viajó a Guadalajara con la esperanza de encontrar oportunidades. La realidad fue dura: no tenía un contrato profesional ni un ingreso fijo. Su única opción fue jugar en ligas amateurs para ganar algo de dinero.
“Ya en Guadalajara pasé como cuatro o cinco meses jugando en ‘la liga de los animales’, jugaba en el equipo “Cebra” de Mario Tinajero, dueño de una paletería, y también jugaba para la liga de la central de abastos”, recordó.
Aquella etapa, conocida como su época de “talachero”, fue determinante. Él mismo reconoció que esos juegos eran su forma de subsistir:
“Sí, talacheaba y cobraba mi lanita”, señaló el entrenador durante la transmisión televisiva.
El salto que cambió su vida: Atlas abre la puerta
Los meses de incertidumbre dieron un giro cuando el Atlas lo integró a sus filas profesionales. Con esa oportunidad, Ferretti inició una carrera que más tarde lo convertiría en una figura clave de Pumas como jugador y, posteriormente, como entrenador.
Una trayectoria marcada por trabajo, disciplina y resultados
A partir de su debut profesional, Ferretti comenzó a construir una de las carreras más sólidas del futbol mexicano. Como técnico, consolidó una reputación basada en la exigencia, la constancia y la formación de planteles competitivos.
Sus títulos como entrenador en Pumas y Tigres reforzaron su figura como uno de los técnicos más respetados en la Liga MX.
La revelación hecha en ESPN agrega una nueva dimensión a su historia. Muestra a un hombre que no solo supo ganar campeonatos, sino que también enfrentó realidades difíciles que pocas veces salen a la luz.
Una vida que inspira desde la adversidad
La etapa en situación de calle y su paso por ligas amateurs no aparecen en los resúmenes frecuentes de su trayectoria. Sin embargo, son el fundamento de una vida dedicada al esfuerzo y al compromiso diario. Su testimonio difundido por ESPN ofrece una mirada directa a los años que moldearon su carácter y explican su rigidez, su disciplina y su liderazgo dentro del futbol mexicano.
Ferretti es reconocido como un referente del deporte nacional. Pero su camino comenzó con noches frías en una banca de Reforma, con semanas completas buscando quién le prestara dinero, y con meses en canchas improvisadas donde cada partido significaba algo más que competir. Era, literalmente, su forma de mantenerse de pie.
Su propia voz narrando esta historia permite entender que, detrás del entrenador multicampeón, hubo un joven extranjero que llegó al país con dudas, miedo y la esperanza de una oportunidad.
Esta parte de su vida, poco conocida hasta ahora, añade un nuevo capítulo a la trayectoria del Tuca Ferretti: el capítulo donde la dignidad, el trabajo y la perseverancia fueron su único patrimonio.
Deportes
Padres que madrugan y unión de equipo: la historia del debut de Germán Padilla en Xolos
Tijuana.— El sueño de Germán Padilla comenzó antes del amanecer. A las 5:00 de la mañana toma dos camiones para llegar a tiempo al entrenamiento. Ese esfuerzo diario y las largas jornadas en fuerzas básicas lo llevaron al debut con Xolos de Tijuana en el Play-in ante FC Juárez.
Cada día, Padilla sale de su casa sin automóvil y sin reflectores. Con disciplina y constancia, llegó a ser tomado en cuenta por el primer equipo. Sus padres presenciaron el momento desde la tribuna, entre lágrimas de felicidad.
Un camino forjado en la constancia
Su proceso inició en la Sub-14 y fue superando categorías con trabajo y conducta. El técnico Sebastián Abreu detalló la rutina que llevó al juvenil hasta la Primera División.
“Sí, aparte es la historia de vida de Germancito, él sale a las 5 de la mañana de su casa para poder llegar al entrenamiento. Se toma dos colectivos, con todos los esfuerzos que hacen los papás”, dijo Sebastián Abreu en conferencia de prensa.
El entrenador añadió que la actitud en los entrenamientos lo distinguió.
“Cuando lo vimos entrenar, tiene esa hambre que me gusta ver en los chavos que suben. Lo vi y dije: ese es el perfil que quiero”, agregó Abreu.
El gesto que cambió la historia
El pase al primer equipo no fue solamente una decisión táctica. Adentro del vestidor había un reconocimiento al sacrificio que Germán mostró desde niño.
Según relató el estratega uruguayo, fue Iván Tona quien pidió salir de cambio para que Padilla pudiera entrar.
“El que se me acerca y me dice: ‘haz debutar al chavo por mí’, es (Iván) Tona”, relató el “loco” Abreu.
El pedido de Tona fue un gesto de compañerismo que marcó el final del partido. El cambio se ejecutó faltando seis minutos, con Xolos ganando 3-1, y detonó la ovación del público en el Estadio Caliente.
Una familia que madrugó el sueño
El debut también dejó estampas de emoción en las gradas. Los padres de Germán acompañaron desde los primeros pasos y vivieron el cumplimiento del sueño.
“Sus papás vinieron, lloraron, se emocionaron de verlo. Vieron a ese chiquito que tanto la peleó, tanto se esforzó, lo vieron cumplir ese primer sueño”, compartió Abreu.
El apoyo familiar fue decisivo para garantizar que el estar madrugando y los viajes en camión no terminaran en abandono. El respaldo en casa también se reflejó en la conducta del jugador dentro y fuera de la cancha.
Un debut que refleja valores y trabajo
Padilla ingresó al minuto 84 durante el Play-in y cumplió el anhelo de vestir la camiseta de Xolos en la Primera División. Su aparición en el campo no fue solo un registro estadístico, fue el resultado de años de disciplina y de la suma de esfuerzos colectivos.
La escena reunió a varios protagonistas de su formación: entrenadores de fuerzas básicas, el cuerpo técnico del primer equipo, compañeros y la familia. El gesto de Iván Tona amplificó la historia, al transformar un hecho individual en una muestra de solidaridad grupal.
Deportes
“Un regalo de la vida”: Tigres Femenil y el título cargado de gratitud
Monterrey.- Tigres Femenil levantó su séptimo campeonato de Liga MX Femenil en una final intensa ante el América, pero lo que marcó la jornada no fue solo el resultado.
El equipo regio cerró el Apertura 2025 con muestras públicas de gratitud, unidad y fortaleza emocional que se volvieron el eje de su celebración.
El técnico Pedro Martínez Losa definió el título como “un regalo de la vida”, una frase que conectó con la narrativa del plantel y que marcó el tono del festejo.
La capitana Greta Espinoza, protagonista dentro y fuera de la cancha, reforzó ese mensaje con un discurso previo a la final que el club difundió en sus plataformas oficiales y que el equipo identificó como el primer impulso rumbo a la victoria.
Lee: Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Récord de asistencia y un ambiente que hizo historia
El Estadio Universitario registró uno de los momentos más importantes del futbol femenil mexicano al reunir a 40 mil 193 aficionados, cifra confirmada por la Liga MX Femenil en su sitio oficial el domingo por la noche.
El inmueble conocido como El Volcán firmó así la mejor entrada del año y uno de los registros más altos en la historia de la competencia.
La afición fue determinante para Pedro Martínez Losa, quien lo reconoció en conferencia posterior al encuentro.
“El público de Tigres quiere ganar, y es exigente. La afición se reconecta cuando hay gente que se sacrifica, que da todo por el club y que intenta ofrecerles el éxito”, destacó el estratega felino.
Los valores que sostuvieron al equipo durante el torneo
El técnico español llegó a Tigres en medio de una exigencia deportiva natural y tras un periodo complicado para el plantel. La final perdida el torneo pasado ante el América, sumada a las expectativas de una de las aficiones más numerosas del país, representaba un reto emocional y profesional.
Martínez Losa recalcó, también en conferencia, que el trabajo diario del equipo fue clave en la recuperación anímica.
“Fue un trabajo duro, ellas una vez más han dado una lección de lo que es sentir y de lo que llevan dentro como grupo”, resaltó.
Explicó que ese proceso incluyó fortalecer la comunicación interna, la disciplina, la responsabilidad y la confianza dentro del vestidor. Esos elementos, considerados valores centrales en la institución, fueron parte del discurso cotidiano del plantel durante el torneo.
El mensaje de Greta Espinoza que encendió al vestidor
Horas antes de la final, la capitana Greta Espinoza ofreció un mensaje al plantel que se volvió viral y que, según jugadoras y cuerpo técnico, definió el estado emocional con el que saltaron al campo.
“Gracias por este torneo, gracias por permitirme disputar esta final con ustedes, se la tienen que regalar a ustedes, se la merecen, lo han trabajado”, así motivo Greta a sus compañeras de equipo, de acuerdo con un video que circula en las redes sociales.
La capitana también habló sobre la forma en que el equipo había aprendido a enfrentar la presión:
“La presión no se evita, se entrena. Si este equipo está hecho para algo, es para estos partidos”.
En otro momento del mensaje, llamó a sus compañeras a centrarse en el presente:
“Aquí y ahora, siempre la jugada importante es la que sigue”.
El contenido del discurso circuló ampliamente en redes sociales y medios deportivos, no solo por el contexto de la final, sino por el enfoque en la preparación mental, la autoconfianza y la responsabilidad compartida.
Una final cerrada que consolidó una temporada de resiliencia
El gol de Diana Ordóñez al minuto 20 definió la final, pero en el club destacaron que la estructura emocional del equipo fue igual de determinante.
Greta Espinoza recordó al plantel la importancia de disfrutar la profesión, algo que marcó la identidad del grupo.
“Disfruten, cuando están en su mejor versión es disfrutando con el balón”, aseguró.
El título representa el séptimo campeonato para Tigres Femenil en ocho años, y la tercera final ganada al América. El equipo viajará en la primera semana de diciembre para disputar el World Sevens Football, como confirmó la Liga MX Femenil.
El valor humano como sello del campeonato
La narrativa de Tigres Femenil en este torneo se apoyó en principios que el club ha buscado proyectar dentro y fuera de la cancha: gratitud, disciplina, colaboración y reconocimiento mutuo.
Desde el técnico hasta la plantilla, la temporada concluyó con mensajes centrados en el esfuerzo compartido.
La frase de Martínez Losa, “un regalo de la vida”, se convirtió en el punto de unión de jugadoras, afición y cuerpo técnico, marcando el cierre de un ciclo deportivo que reforzó el valor humano del conjunto regiomontano.
