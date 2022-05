Su mamá lo es todo para el boxeador invicto Juan José Rodríguez

Ciudad de México.— “Espero que me alcance la vida para pagarle todo lo que ha hecho por mí”, así se refirió el boxeador regiomontano, Juan José Rodríguez Durán, respecto al amor que siente y profesa por su madre.

El pugilista invicto (15-0-0). Estelarizará la función ante Sergio de León, confesó que a su mamá no le agradó al principio que se dedicará al mundo del boxeo.

“Igual que como les sucedió a muchos, mi mamá no quería que me dedicará a esto, que me golpearan. Estaba preocupada de que no me golpearan mucho, pero andaba en una racha de problemas y me envolví en el box”, relató el pugilista de 24 años de edad.