Sufre accidente Alan Pulido; muestra su rostro ensangrentado

Ciudad de México.- El delantero del Kansas City de la MLS, Alan Pulido, sufrió un accidente en su casa, aunque el mismo no pasó a mayores.

En su cuenta de Intagran, Pulido mostró su rostro ensangrentado. Señaló que todo pasó por estar buscando un objeto.

En un video, Pulido dio detalles del accidente aunque aclaró que se encuentra en buen estado físico.

"Miren lo que me pasó por estar buscando un aluminio".

“Miren lo que me pasó por andar buscando un aluminio. Me pasé de lanza verdad, me raspé todo. ‘Ay Alancito’, eso me diría mi mamá,¡Qué Bárbaro!”, comentó el exjugador de Chivas.

El futbolista se encuentra entrenando con su equipo a la espera de que reinicien las actividades en la Major League Soccer.