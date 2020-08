Sufren los Bravos de Juárez por el arbitraje

Ciudad de México.- El técnico de los Bravos de Juárez, Gabriel Caballero, indicó que el equipo tiene que luchar no solo con el rival en turno, también contra el arbitraje.

Caballero recordó que, en el choque del fin de semana ante Pumas, el silbante Óscar Macías expulsó a dos jugadores del equipo y tuvo fallas arbitrales importantes.

Por ello, el estratega de los Bravos comentó que deben de estar preparados para salir adelante de cualquier situación adversa.

“El arbitraje… lamentablemente desde el primer partido nos ha perjudicado, en el gol del San Luis no les cobraron una mano…”, recordó.

“Parece que tenemos que pagar derecho de piso, incluido el VAR; el penal ante Pumas que nos señalan es fatal y en el segundo gracias a Dios fue a ver la repetición”.

“Tenemos que jugar contra el rival y contra el árbitro, parece que están en nuestra contra, desesperan a los jugadores, desesperan al cuerpo técnico y no nos queda mas que mantener la cabeza fría”, dijo.

Bravos trabaja en lo mental.

Para evitar perder la cabeza por decisiones arbitrales, Caballero reveló que, en los Bravos, trabajan en el aspecto mental, lo que ha dado resultados.

“En CU fue una muestra que el equipo no se desordena, mantiene una forma y es disciplinado a pesar de las peores adversidades”.

“Ya nos hemos tenido que comer varias con los árbitros pero tratamos de dejar eso de lado”.

“Hablo con Brizio, no debería decirlo pero sí, charlo con él, eso no importa, la cuestión es que nos dan una explicación de las nuevas reglas y esas reglas justo con nosotros, no pasan”.

“No puedo quejarme del VAR porque no tengo a nadie ahí cerca, pero con presión en la cancha les pregunto a los árbitros si están revisando las jugadas y me dicen que sí, pero resulta que no es cierto”.

“A veces es incomprensible por qué analizan unas jugadas y otras no”, sentenció.

