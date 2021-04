Tapatío gana de local y avanza a cuartos de final

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Tapatío y Tlaxcala definieron al último integrante de los Cuartos de Final de la LIGA Expansión MX, en el Torneo Guard1anes 2021. Con un gol de José Ramírez, los rojiblancos consumaron un triunfo que les brindó el acceso a la siguiente instancia a los de Guadalajara, donde se enfrentarán a Mineros de Zacatecas.

A pesar de que Tlaxcala intentó sumarse al ataque en más de una vez. Los rojiblancos supieron aguantar y encontraron una recompensa a su resiliencia en la cancha. A partir de la siguiente semana, seguirán el camino hacia el título del segundo semestre en la LIGA Expansión MX.

José Ramírez exhibió sus condiciones favorable en defensa, poniendo orden a nivel de la zaga, pero se supo sumar al ataque y encontró recompensa con un contundente cabezazo, que le brindó al Tapatío el pase a los Cuartos de Final.

Listos los Cuartos de Final

Terminó la Reclasificación del Torneo Guard1anes 2021 en la LIGA Expansión MX y de esta manera quedaron definidos los Cuartos de Final del certamen, tomando en cuenta que Atlético Morelia ya espera contendiente para las Semifinales:



–Celaya vs Atlante



-Cimarrones vs Tepatitlán FC



-Mineros vs Tapatío

Foto Cortesía Liga Expansión MX/ Imago

