“Tata” Martino no piensa renunciar; acepta presión para enfrentar a Canadá

Ciudad de México.- El técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, rechazó que vaya a presentar su renuncia ante la irregularidad mostrada por el equipo.

Martino indicó que el tricolor se encuentra en el segundo lugar de la clasificación de la Concacaf con miras a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Y recordó que el revés de la semana pasada ante Estados Unidos, fue el primero de los verdes en el octagonal final.

“Es el primer partido que perdemos en eliminatorias, el equipo sigue estando en los primeros lugares, solo perdió la punta por diferencia de gol”.

“La verdad es que reconocer que dirijo la selección implica desgaste, lo sé desde hace 25 años. No hay nada que lo modifiquen los motivos por los cuales uno podría poner la renuncia. No pasa por el desgaste o no por el desgaste de jugar partidos eliminatoria”, dijo.

“Los motivos para una renuncia tienen que ver fundamentalmente con la merma en el rendimiento del equipo y con falta de respuesta de los futbolistas ante lo que requieren el entrenador y el cuerpo técnico”.

“Nada de eso nos pasa a nosotros. El otro día jugamos el primer tiempo más que correcto y debimos de haberlo ganado en ese primer tiempo”.

“Tata” Martino aceptó que el equipo parte con la presión de conseguir un buen resultado ante la selección de Canadá.

“Hasta las fechas pasadas el equipo tenía 14 de 18 habiendo jugando la mitad de visitantes, cerramos la primera ronda con una derrota dolorosa que fue con Estados Unidos, pero no podemos pensar que por un primer partido perdido tenemos que tener los cuidados necesarios, tampoco esperemos que después de siete partidos jugados y uno solo perdido estemos en el fondo del abismo”, sentenció.

