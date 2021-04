Técnico de San Luis arremete contra la Liga MX

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Este viernes continúa la actividad de la jornada 17 de la Liga MX, última de la temporada regular del actual certamen.

Habrá dos compromisos, el primero de ellos en el estadio Victoria cuando Necaxa reciba a los rojinegros del Atlas a las 19:30 horas.

Mientras que a las 21:30, los Bravos de Juárez chocarán con los Diablos Rojos del Toluca en el estadio OLímpico Benito Juárez.

El sábado continúa la actividad de la Liga MX con cuatro compromisos: Las Chivas Rayadas del Guadalajara harán frente a los Tigres a las 5 de la tarde.

A la misma hora pero en el Nou Camp, los Esmeraldas de León chocarán con los Gallos Blancos del Querétaro.

A las 19:00 horas, Cruz Azul buscará un récord de puntos en el Estadio Azteca ante los Xolos de Tijuana de Robert Dante Siboldi.

La jornada sabatina de la Liga MX finalizará con el Rayados de Monterrey ante los Cañoneros de Mazatlán.

Para el domingo concluirá la temporada regular de la Liga MX con los partidos entre Santos Laguna ante Puebla y América contra Pumas.

A continuación el calendario de la jornada 17 de la Liga MX

Viernes

Necaxa vs. Atlas 19:30

Juárez vs. Toluca 21:30



Sábado

Chivas vs. Tigres 17:00

León vs. Querétaro 17:00

Cruz Azul vs. Tijuana 19:00

Monterrey vs. Mazatlán 21:06



Domingo

Santos vs. Puebla 19:06

Pumas vs. América 21:05

