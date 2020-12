Tigres da el primer zarpazo en la final de la Liga MX femenil

Ciudad de México.- Javier “Chofis” López no descarta la posibilidad de regresar a Chivas, ante la decisión de la directiva de ponerlo transferible.

Debido a sus constantes indisciplinas, “Chofis” fue separado del primer equipo, y aún es incierto su futuro.

“Chivas es mi primer equipo y nunca me imaginé que pudiera salir de aquí. Siempre es bueno un cambio y este cambio ya me tocaba a mí, ya me toca”, dijo.

“Creo que desde hace tiempo tuve que haberlo tomado. Estoy a buena edad y buen tiempo de hacer ese cambio y que me vaya muy bien”, dijo para TUDN.

El futbolista de 26 años de edad no quiso revelar las ofertas que existen para que pueda seguir su carrera deportiva, pero si le gustaría regresar a los rojiblancos.

“Nunca digo que no (volver a Chivas), estoy muy agradecido con el club, con toda la gente del club y ojalá y sino, no tengo ningún problema, siempre hay que ir por todo lo bueno”, sentenció.

“Chofis” López debutó con el Rebaño en el torneo de Clausura 2013. En el actual Guard1anes 2020 jugó solo nueve partidos con 146 minutos.

López fue separado del equipo después de comprobarse que estuvo en una fiesta en la que, supuestamente, Dieter Villalpando habría tenido un problema.

