Tijuana elimina al Diablo y es finalista

Ciudad de México, — Llego el ansiado día y por fin se hizo el anuncio oficial, el Presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Mauricio Sulaimán lo adelanto, la pelea entre las campeonas mundiales, Jackie “La Princesa Azteca” Nava y Mariana “La Barby” Juárez es un hecho, el compromiso será en mayo y Juárez expone el cinto mundial gallo.

Te puede interesar Partidos a puerta cerrada en España

“El próximo 9 de mayo por fin será la pelea entre Jackie Nava y “La Barby” Juárez”, apuntó Sulaimán, “este es el póster oficial de la pelea por el Cinturón Diamante del Consejo Mundial de Boxeo, va a ser un cinturón especial para la pelea que solamente había existido para Ana María Torres y Jackie Nava”

¡Mariana Juárez contra Jackie Nava el 9 de mayo! https://t.co/rw3KyaV5r7 — World Boxing Council (@WBCBoxing) March 10, 2020

Para Nava será una oportunidad de doble campeonato mundial, “yo quiero aprovechar la oportunidad de que sea por el título mundial gallo y por el título Diamante esta perfecto, ella lo ofreció (Mariana), yo estoy dispuesta y quiero que sea por el gallo también” apunto “La princesa azteca”.

En tanto que Juárez aceptó el reto, “yo quiero el título Diamante porque es un cinturón especial, tenemos la oportunidad las dos de hacerlo, yo no lo gane contra Ava Knight, tu no lo ganaste contra Ana (María Torres), yo creo que no pasa nada, vámonos, si tu quieres que gallo, con tal de que se haga la pelea, vamos” sentenció la Barby.

Nava (35-4-4 y 16 KO´s) se hizo acompañar por Guillermo Brito, Director Operativo de Promociones Zanfer, mientras que Juárez (54-9-4 y 18 KO´s) por Ricardo Lozada de Promociones del Pueblo, contando como testigo de honor con el Alcalde en Coyoacán, Manuel Negrete.

Foto Cortesía Pablo Lozano

HL

No te puedes perder Pumas inhabilita jugador

Siete24.mx