Todo listo para ‘Canelo’ vs. Bivol de este sábado

Las Vegas.— El mejor boxeador libra por libra del mundo, el mexicano Canelo Álvarez, regresará a la acción para encabezar una vez más un gran fin de semana en Las Vegas, y lo hará nada más y nada menos que ante el invicto y peligroso campeón mundial Semicompleto: Dmitry Bivol.

Apenas unos meses después de haber conquistado todos los campeonatos del peso Supermediano, el mexicano Canelo Álvarez (57-1-2, 39 Ko’s) pretende seguir en la cima del ranking libra por libra, y qué mejor manera de hacerlo que enfrentando un reto de altísimo calibre ante Dmitry Bivol (19-0, 11 Ko’s), imbatible campeón Semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo.

Canelo y su equipo, encabezado por Eddy Reynoso, se llevaron la triple corona del boxeo en 2021 al llevarse los premios de Peleador del Año, Entrenador del Año y Manager del Año. Sin embargo, Bivol pretende acabar la fiesta con tremendo batacazo y su confianza no es menor, ya que es el tetracampeón mexicano quien viene subiendo de división.

Las apuestas favorecen a Álvarez, pero poco importa eso a Bivol, lo cual nos garantiza un duelo electrizante en la T-Mobile Arena de Las Vegas

SÁBADO 7 DE MAYO

Desde el T-Mobile Arena, Las Vegas, EE.UU.

Saúl Álvarez (México) vs. Dmitry Bivol (Rusia)

Montana Love (EE.UU.) vs. Gabriel Valenzuela (México)

Shakhram Giyasov (Uzbekistán) vs. Christian Gómez (México)

Joselito Velázquez (México) vs. José Soto (Colombia)

Aaron Silva (México) vs. Alexis Espino (México/EE.UU.)

Manuel Correa (Cuba) vs. Ebdul Abduraimov (Uzbekistán)

