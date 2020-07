Torneo GNP ¿foco de contagio en el futbol mexicano?

Ciudad de México.- En un foco de contagio podría convertirse la Copa GNP, que arrancará este viernes y que servirá de pretemporada para ocho de los 18 equipos que tendrán participación en el torneo de Apertura 2020.

Lo anterior, debido a la cantidad de positivos de Covid-19 que se han dado en seis de las escuadras que tendrán participación en la también llamada Copa México.

En total, se han dado 24 contagios del virus SARS-CoV2 en los conjuntos invitados a la competencia.

Cruz Azul es el más golpeado con 12, seguido de Toluca (7), Pumas (2), Mazatlán (1), Chivas (1) y Tigres (1), mientras que América y Atlas no han tenido casos.

El futbolista del Rebaño, Uriel Antuna, aceptó que existe temor ante un posible contagio.

“Va a haber temor. Muchos de nosotros tenemos familias, hijos, hermanos, papás que frecuentamos mucho”.

“Va a haber gente que no sabemos si se cuida, si no se cuida, si salió o no salió, mucha gente”.

“Futbolistas y entrenadores se están cuidando, pero al final de cuentas no vas a saber dónde te vas a contagiar”, dijo el futbolista.

🎥 Uriel Antuna reconoce temor de contagio durante la Copa por México: “Habrá gente que no sabemos si se cuida o no se cuida, si salió o no salió. El miedo siempre va estar, así salgas de tu casa y saludes al vecino”. @ASMexico pic.twitter.com/4x6E3NswEJ — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) June 25, 2020

El minitorneo, una prueba para el Apertura 2020

Las autoridades federales de Salud avalaron la competencia, solo pidieron que se sigan estrictas medidas sanitarias para evitar algún contagio y que todos los partidos se disputen a puerta cerrada (sin público).

Ricardo Cortés, Director General de Promoción de la Salud, indicó que la justa será un ensayo de lo que se espera del torneo de Apertura 2020.

“El torneo amistoso de equipos es un simulacro completo de lo que será el Torneo Apertura 2020, será un ensayo para la Liga y para la Federación”, dijo.

Aclaró que los equipos tienen la responsabilidad de seguir las medidas sanitarias y de monitorear posibles contagios de Covid-19.

“Si un equipo tiene dos jugadores con resultado positivo, tienen que estudiar a sus contactos, si el resultado fue 24 horas después de un partido hay que notificar al equipo contrario y separar a los positivos”.

“Si varias personas dan resultado positivo en un equipo, se tendrían que quedar en cuarentena y suspender su partido de la siguiente jornada”.

Todos asintomáticos pero contagiosos

De los 24 integrantes de los equipos que dieron positivo a Covid-19, todos resultaron asintomáticos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, aunque una persona no tenga síntomas, es un peligro porque es un foco de infección.

“Desde principios de febrero hemos dicho que las personas asintomáticas pueden transmitir el Covid-19”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

Por ello, pidió que todas las personas que no tengan síntomas pero que sean portadoras del virus, se resguarden hasta que desaparezca la enfermedad.

Daños al cuerpo

Los más recientes estudios realizados revelan que el Covid-19 no solo afecta los pulmones, también a otros órganos del cuerpo.

“La infección se ha asociado a múltiples complicaciones cardiovasculares directas e indirectas”, advirtieron cardiólogos de once instituciones científicas de Estados Unidos e Italia.

“Estos problemas incluyen el daño agudo de miocardio, la miocarditis, arritmias y tromboembolismo venoso”, agregaron en un artículo publicado en la revista JACC.

El aspecto físico, otro problema

Y no solo es la inquietud de ser contagiado por el Covid-19. Tanto jugadores como cuerpo técnico reconocieron que hay peligro de una posible lesión.

Robert Dante Siboldi, técnico de La Máquina, comentó que el parón que tuvo la Liga de tres meses por la pandemia, impide que un futbolista esté listo para jugar todo un partido.

“No estamos aptos para soportar una carga de un partido de 90 minutos, el mismo jugador lo sabe”.

“La realidad es que no estamos para jugar, pero tenemos que cumplir con el compromiso que tiene el club y enfrentar este torneo”, agregó.

Mientras que Federico Viñas, integrante de América, no está de acuerdo en arriesgarse “No es la mejor forma (el mini torneo) porque vamos arrancando, falta poco para el 24 de julio (inicio del Apertura 2020) y hay que acostumbrarse a todo de nuevo, como a la cancha; que el físico sea el mismo de antes de la pandemia. Creo que se arriesga el físico y no sería bueno”, dijo.

Así será el torneo

La Copa GNP arrancará con dos compromisos este viernes: en el estadio Akron, Mazatlán recibirá a Tigres y en el estadio Olímpico Universitario, América chocará con Toluca.

Mientras que el resto de partidos son:

Sábado 4 de julio

Estadio Akron Chivas vs. Atlas

Estadio Olímpico Universitario Pumas vs. Cruz Azul

Martes 7 de julio

Estadio Akron Atlas vs. Mazatlán

Estadio Olímpico Universitario Pumas vs. América

Miércoles 8 de julio

Estadio Akron Chivas vs. Tigres

Estadio Olímpico Universitario Cruz Azul vs. Toluca

Sábado 11 de julio

Estadio Akron Chivas vs. Mazatlán

Estadio Olímpico Universitario América vs. Cruz Azul

Domingo 11 julio

Estadio Jalisco Atlas vs. Tigres

Estadio Olímpico Universitario Pumas vs. Toluca

Semifinales

Miércoles 15 de julio

1A vs. 2B

Jueves 16 de julio

1B vs. 2A

Final

Domingo 19 de julio

GS1 vs. GS2

(Los partidos de la fase final se realizarán en la Ciudad de México)