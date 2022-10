¡Triunfo culichi! Julio Urías le da el primer juego a los Dodgers

Guadalajara.— Luego de 3 años de estar al frente de la Dirección Deportiva de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Ricardo Peláez compartió los números finales de su gestión, reconociendo que se quedó lejos de cumplir con su promesa de llevar a Chivas a pelear por títulos.

“Hoy es mi último día en Chivas y lo acepto. Queda vacante la posición de Directo Deportivo del club, pero no me quiero ir sin despedirme de la afición. Me voy con pesar por no haber cumplido lo que prometí el día de mi presentación. Fracasé en el intento, pero no le tengo miedo a esa palabra”.