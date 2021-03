Tsitsipas firme en el Abierto Mexicano de Tenis

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El griego Stefanos Tsitsipas (No. 5) fue contundente en su presentación en Acapulco y demoró poco más de una hora en vencer a Benoit Paire (No. 29) por 6-3, 6-1 en el Abierto Mexicano de Tenis.



A pesar de su largo viaje desde Marsella y el poco reconocimiento de canchas que tuvo, Tsitsipas se ubicó en el Estadio Mextenis y dio una demostración de tenis de primer nivel, misma que fue agradecida por la afición.

“Fue sorprendente ver la energía del público allá afuera. Sentí mucho apoyo y amor del público y aunque no esté al 100% por la pandemia, son de los mejores. Es importante tener esto de vuelta y disfrutar cada momento, espero tener más de estas sensaciones a lo largo de la semana”, mencionó la quinta raqueta mundial, que es entrenado por su padre y está en busca de su sexto título en la ATP.

El siguiente rival de Tsitsipas en el Abierto Mexicano de Tenis , será el estadounidense John Isner (No. 26), 26 del ranking, con quien tiene una marca de 2-2. Las dos victorias del americano fueron en 2017 y 2018 mientras que Tsitsipas ha ganado los últimos dos encuentros en 2019 y 2020.

En otros resultados, el búlgaro Grigor Dimitrov (No.17) avanzó a la segunda ronda, luego de que el francés Adrian Mannarino se retirara cuando perdía 6-4, 3-0 y retiro por un problema estomacal. El siguiente rival de Dimitrov, campeón en Acapulco en 2014, será el serbio de 21 años Miomir Kecmanovic (No. 38),quien a su vez tuvo un sólido partido de primera ronda contra Feliciano López (No. 61) al que venció 6-4, 6-4.

El italiano Fabio Fognini (No. 18), sexto preclasificado del Abierto Mexicano de Tenis, se impuso ante su compatriota Salvatore Caruso (No.79) en sets corridos de 7-5, 6-2 y chocará con el británico Cameron Norrie (No. 63) que hizo lo propio 6-3, 6-3, ante el qualifier Stefan Kozlov (389).

Otro jugador que tuvo un sólido arranque fue el noruego de 22 años Casper Ruud (No. 25) quien necesitó de poco más de una hora para vencer a Daniel Elahi Galan (No. 121) 6-4, 6-1. Se enfrentará contra el qualifier Tallon Griekspoor (No. 154) quien derrotó por segundo día consecutivo al estadounidense Denis Kudla (No. 123), luego de que este último accediera al main draw como lucky loser.

Finalmente el canadiense Milos Raonic (No. 15), quien debutó en el torneo después de numerosos intentos, accedió a la segunda ronda al vencer al estadonunidense Tommy Paul (No. 51), 7-6, 6-4.

Foto cortesía Abierto Mexicano de Tenis

