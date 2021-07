Un campeón de América al campeón de España

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, reveló que Hirving “Chucky” Lozano recibió 40 puntadas tras el golpe que recibió durante el partido del Tri ante Trinidad y Tobago.

De Luisa indicó que se platicará con autoridades de la Concacaf para pedir mejores arbitrajes que no perjudique a ningún equipo involucrado en competencias internacionales.

“Afortunadamente el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con ‘Chucky’, estaba adolorido pero, en términos generales, estaba tranquilo”.

“El golpe que sufrió, como todo lo vimos, fue bestial, más de 40 puntos y por el tipo de golpe, estaremos en los próximos días en revisiones allá en Dallas, pidieron que se quedara una semana más allá”.

Le rompieron la cara al Chucky Lozano y el árbitro costarricense ni en cuenta. Lamentable el arbitraje de @Concacaf 🤬 pic.twitter.com/aNF5gzWmYB — Angel Charles (@angelcharlsmty) July 11, 2021

De Luisa indicó que exigirán arbitrajes de calidad, toda vez que, el silbante del duelo ante Trinidad y Tobago, no siguió el protocolo de conmoción y rechazó que vayan a pedir alguna inhabilitación.

“No es la solución la inhabilitación, me parece que sí hay un claro empujón y el único que no lo vio fue el árbitro y la gente de arriba del VAR, aun teniendo los siete minutos de análisis”.

“Es imposible que un jugador caiga al suelo sin meter las manos, creo que ahí hay un análisis muy sencillo”.

“Me parece que los jugadores de Trinidad no tienen intención de lastimar a un compañero de profesión y al no existir esta intención, nosotros no haríamos ninguna solicitud de inhabilitación”, sentenció.

