‘Vampiro’ Canadiense será embajador contra el cáncer infantil

Nueva York.—AS Cavaly de Haití ha notificado a la Concacaf que el club no ha podido obtener las visas necesarias para viajar a Estados Unidos para sus partidos de la Concacaf Champions League en contra del New England Revolution. Por lo que han tomado la decisión de retirarse formalmente de la competencia y el equipo de la MLS accede de forma directa a la ronda de cuartos de final

Como resultado del retiro del AS Cavaly de la Concacaf Champions League. New England Revolution de la Major League Soccer avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador de la serie de octavos de final entre Pumas de la UNAM y Deportivo Saprissa de Costa Rica.





El tema del retiro del equipo haitiano AS Cavaly de la competencia se remitirá al Comité Disciplinario de Concacaf.

Nueva Inglaterra ahora jugará su primer partido competitivo del año en la apertura de la temporada regular de la MLS 2022. La cita será el próximo el sábado 26 de febrero contra los Portland Timbers, los campeones reinantes de la Conferencia Oeste.

