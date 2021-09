Vapulean los rojinegros del Atlas a los Rayos del Necaxa

Ciudad de México.- Cinco luchadores de la UNAM ocuparon lugares de pódium en el torneo nacional en línea de luchas asociadas denominado México en Combate, organizado por la Universidad de Guadalajara. En la rama femenil, las universitarias Isabela Meza Vázquez (Facultad de Medicina), Daniela Chavarría López (Facultad de Psicología) y Sofía Jiménez Rueda (Facultad de Ingeniería), hicieron el 1, 2 y 3, mientras que Iván Aldair Conde Salinas (Facultad de Ciencias) y Jehú David Lorenzo Salazar (Facultad de Arquitectura), lograron el segundo y tercer lugar, respectivamente, en varonil.

Los participantes en este certamen, provenientes de diferentes estados del país, compitieron a través de un video con una duración máxima de 40 segundos, por medio del cual exhibieron una técnica de luchas asociadas, con la ayuda de un maniquí u otro luchador de modelo. Los contendientes debieron estar ataviados con ropa para la práctica de esta disciplina deportiva con base en las indicaciones del reglamento de la Federación Internacional de Luchas Asociadas (United Word Wrestling).

En la primera parte de la competencia se realizó un sorteo para organizar enfrentamientos directos, uno contra uno, entre los atletas inscritos, y el ganador de cada una de estas contiendas avanzó a la segunda fase en donde los jueces evaluaron la ejecución de las técnicas de todos los luchadores finalistas para determinar a los ganadores de los primeros lugares.

Isabela Meza Vázquez, alumna de tercer semestre de la carrera de Fisioterapia de la Facultad de Medicina, se proclamó campeona en la competencia femenina, gracias a la técnica llamada “bombero de brazo”, a través de la cual la luchadora coloca sus brazos por debajo del cuerpo de la rival para después someterla. “Es la técnica que hago con más frecuencia en mis combates presenciales. Yo siento que es mi mejor recurso y me alegré mucho por haber ganado”, expresó la universitaria tras saberse triunfadora del certamen.

Practicar lucha ha sido todo un reto para Isabela Meza, ya que, con el impacto de la pandemia, ha tenido que ingeniar medidas para sortear las necesidades de espacio y de otra persona para practicar. “En este certamen me la pasé intentando hacer el bombero, y en el segundo intento tuve la oportunidad de realizar bien la acción y poder completarla porque, anteriormente, sí entraba, pero no podía terminar la ejecución”, aseveró la atleta universitaria.

“Yo creo que mi técnica no se ha perdido en este tiempo que no he podido entrenar de forma presencial y aunque ha sido difícil seguir el ritmo y mantenerme motivada por las circunstancias, valoro que mis entrenadores sigan dándonos rutinas y haciendo videollamadas con nosotros para animarnos”, comentó la luchadora puma respecto a su nivel deportivo durante la pandemia por la Covid-19.

A pesar de no poder practicar como ella quisiera las técnicas de lucha, la estudiante de Fisioterapia ha entrenado en casa principalmente ejercicios de fuerza y de cardio, como lagartijas, sentadillas, abdominales y saltos a la cuerda, entre otras actividades programadas por su entrenadora Alejandra Popoca.

La luchadora auriazul destacó la importancia de este tipo de competencias en línea y espera que se sigan llevando a cabo. “Estos torneos en línea son completamente nuevos para nosotros y me agrada que se hagan porque buscan la manera de seguirnos motivando y activándonos. Yo creo que, si seguimos en la modalidad a distancia, estaría bien que se realizaran otros torneos de esta naturaleza para incentivarnos a no dejar el deporte”, subrayó Isabela Meza.

Lee: Regresa un “viejo conocido” a los Pumas de la UNAM