Venezuela, migración y NFL: el camino familiar que llevó a Andy Borregales a los Patriots

Ciudad de México.- La historia de Andy Borregales en la NFL comienza mucho antes de su llegada a los New England Patriots. Inicia en una decisión familiar tomada en Caracas en 2004, cuando sus padres resolvieron dejar Venezuela y emigrar a Estados Unidos con sus hijos, entre ellos Andy, que entonces tenía apenas un año de edad.
Como millones de familias venezolanas, los Borregales salieron del país en busca de estabilidad y oportunidades. Se establecieron en Florida, donde Andy creció, estudió y encontró en el deporte un espacio de formación personal y familiar.
El futbol americano apareció con el paso del tiempo, primero como una actividad escolar y después como un proyecto de vida.
Andy nació en Caracas el 2 de enero de 2003, pero su infancia y adolescencia transcurrieron en Estados Unidos.
Aunque su desarrollo fue fuera de Venezuela, el origen familiar ha estado presente de forma constante, tanto en su discurso como en su vida cotidiana, marcada por la cercanía con sus padres y con su hermano José.
“Mi familia tuvo que salir de Venezuela buscando tranquilidad. Esa decisión cambió todo para nosotros”, comentó Borregales en entrevista con Univisión Deportes.
La familia como base del camino deportivo
El primer contacto de Andy Borregales con el futbol americano estuvo influido por su hermano mayor, José, quien inició su carrera como pateador antes que él.
La experiencia de José en el ámbito colegial permitió que Andy conociera de cerca la exigencia del deporte y tomara la decisión de enfocarse en las patadas de precisión.
La dinámica familiar fue clave durante ese proceso. Los entrenamientos, los traslados y las competencias formaron parte de una rutina compartida, donde el acompañamiento fue constante.
Andy dejó el soccer y se concentró en el futbol americano durante su etapa escolar, siempre con el respaldo de su familia.
En la Universidad de Miami, Borregales se consolidó como el pateador titular del programa. Cerró su carrera universitaria como el máximo anotador histórico de los Hurricanes, con 405 puntos, además de mantener una efectividad perfecta en puntos extra, con 162 conversiones sin fallo.
“Nada de esto se entiende sin mi familia. Ellos estuvieron en cada etapa desde que salimos de Venezuela”, destacó el pateador de los Pats, en declaraciones difundidas por la Universidad de Miami.
Del futbol colegial al Draft de la NFL
El desempeño de Andy Borregales en Miami llamó la atención de los equipos de la NFL, especialmente por su regularidad y su capacidad para ejecutar bajo presión.
En el Draft de 2025, los New England Patriots lo seleccionaron en la sexta ronda, una situación poco común para la posición de pateador.
La decisión de New England marcó el inicio de su carrera profesional. Desde el campamento de entrenamiento, Borregales compitió por el puesto y logró quedarse como el pateador principal del equipo para su temporada de novato.
Durante la fase regular, convirtió 27 goles de campo en 32 intentos y fue efectivo en todos sus disparos de más de 50 yardas, incluido uno de 59 ante los Miami Dolphins en la semana 18.
Su participación fue constante en una temporada donde los Patriots regresaron a la postemporada.
“Mi trabajo es estar listo cuando el equipo me necesita y hacer bien lo que me toca”, aseguró el pateador venezolano, en entrevista con ESPN.
El presente con New England
La adaptación de Andy Borregales a la NFL ocurrió dentro de una organización con historia en la posición de pateador.
New England fue el equipo donde Adam Vinatieri construyó gran parte de su legado, un contexto que forma parte del día a día para cualquier especialista que llega a la franquicia.
En la postemporada, Borregales respondió en un partido cerrado al convertir tres goles de campo en el triunfo de los Patriots ante Los Angeles Chargers.
“La preparación es la misma siempre. Uno no puede cambiar su rutina por el escenario”, señaló en conferencia de prensa, al concluir ese partido.
Venezuela como referencia constante
Aunque Andy Borregales creció en Estados Unidos, mantiene un vínculo permanente con Venezuela a través de su familia y de la información que sigue sobre el país.
Ha hablado en distintas ocasiones sobre la migración venezolana y sobre las razones que llevaron a millones de personas a salir en las últimas décadas.
En medio de la situación que atraviesa actualmente Venezuela, la presencia de Borregales en la NFL ha sido seguida por aficionados venezolanos dentro y fuera del país, quienes encuentran en su historia un reflejo del camino que muchas familias han recorrido.
“Yo nací en Venezuela y eso siempre va a ser parte de mí, aunque haya crecido aquí”, comentó Borregales en entrevista con ESPN.
Un objetivo claro en la liga
Andy Borregales continúa su proceso de consolidación en la NFL con New England. Su meta, como ha expresado públicamente, es mantenerse en la liga y competir por el campeonato.
“Quiero ganar un Super Bowl. Para eso trabajo todos los días”, declaró Andy a través de las redes oficiales de New England Patriots.
Más allá del trofeo: el penalti con el que Pedri honra a su padre en cada título del Barcelona
Barcelona.- Pedri no celebra los títulos del FC Barcelona solo con sus compañeros. Cada vez que levanta un trofeo, se queda unos minutos más en la cancha para cumplir una rutina familiar: cobrarle un penalti a su padre, Fernando González.
El gesto se ha repetido en finales y festejos oficiales, lejos del protocolo y frente a miles de aficionados.
La escena volvió a darse tras la conquista reciente del Barcelona, la Supercopa de España, luego de vencer al Real Madrid 3-2 en la final celebrada en Yeda, Arabia Saudita.
El mediocampista español permaneció en el campo mientras el estadio comenzaba a vaciarse. Su padre tomó el lugar de portero. Pedri pateó. No hubo marcador ni premio, solo un intercambio breve que ya forma parte de sus celebraciones.
Una costumbre que empezó tras ganar LaLiga
La tradición comenzó en el Camp Nou, después del título de Liga de la temporada 2022-2023, bajo la dirección de Xavi Hernández.
Desde entonces, el ritual se ha repetido cada vez que el Barcelona gana un campeonato con Pedri en la plantilla.
El futbolista explicó en distintas ocasiones que su familia ocupa un lugar central en su carrera.
Tras ganar LaLiga en 2023, Pedri publicó en Instagram un mensaje breve y sin mayor explicación: “Siempre con los míos”, junto con una imagen en la que aparece con sus padres en el terreno de juego durante la celebración oficial.
Esa escena se ha vuelto recurrente y suele quedar fuera de los actos formales del club, como la que se repitió el fin de semana.
El sueño pendiente del padre
El penalti no es un gesto improvisado y tiene un origen familiar. Fernando González, padre del futbolista, fue portero en equipos locales de Tenerife durante su juventud, pero su carrera se interrumpió tras el fallecimiento de su papá, cuando tuvo que asumir responsabilidades y hacerse cargo del negocio familiar.
“Yo intenté ser portero, pero la vida me llevó por otro camino. Que mi hijo se acuerde de eso cada vez que gana algo es muy especial”, comentó el papá de Pedri en una entrevista a Radio Marca Tenerife.
Desde entonces, Pedri recrea ese pasado cada vez que el Barcelona levanta un trofeo. El cobro del penalti ocurre cuando ya no hay cámaras ni discursos oficiales.
Familia presente en cada final
La familia de Pedri suele acompañarlo en los partidos más relevantes. Sus padres y su hermano están presentes en finales nacionales e internacionales y, en la reciente Supercopa de España disputada en Arabia Saudita, volvieron a aparecer juntos en el césped tras la ceremonia oficial.
El ritual del penalti se mantiene sin importar el rival o el resultado y se repite cada vez que el Barcelona gana un título.
No está en el programa oficial ni forma parte del festejo institucional, pero ocurre cuando el campeonato ya quedó definido y el estadio empieza a vaciarse, con Pedri quedándose en la cancha para compartir ese momento con su padre.
Mundial 2026: la “prueba de fuego” del estadio Cuauhtémoc con Cruz Azul incluido
Ciudad de México.- Cruz Azul jugará el torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La decisión se tomó tras la negativa de la UNAM para rentar el Estadio Olímpico Universitario y en un momento de urgencia para cumplir con el calendario oficial del campeonato.
La mudanza coloca al inmueble poblano en un punto clave del futbol nacional. Además de albergar a Puebla como local, recibirá a Cruz Azul durante todo el torneo y cuenta con aval de la FIFA como sede de entrenamientos para la Copa Mundial de 2026.
El club cementero debutará como local el martes 13 de enero, cuando reciba al Atlas en la jornada 2 del Clausura 2026. La directiva cerró el acuerdo con los propietarios del Estadio Cuauhtémoc con menos de 24 horas disponibles para definir su sede.
“Cruz Azul jugará como local el torneo Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, luego de no llegar a un acuerdo con la UNAM para el uso del Estadio Olímpico Universitario”, confirmó la directiva del club celeste a través de un comunicado.
Una ruta acelerada por varios estadios
En un lapso corto, Cruz Azul ha cambiado de casa en varias ocasiones. Pasó del Estadio Azteca al Estadio Ciudad de los Deportes, regresó al Olímpico Universitario y ahora se instala en Puebla.
Incluso, ya había disputado un par de partidos como local en el Cuauhtémoc durante 2025.
Este recorrido abre un dato curioso: Cruz Azul habría jugado como local en más estadios mundialistas que cualquier otro equipo del país.
Ha sido anfitrión en el Estadio Azteca, el Olímpico Universitario y ahora en el Estadio Cuauhtémoc, todos con historial en Copas del Mundo.
Durante 2025, la Máquina disputó dos encuentros oficiales como local en Puebla. En el Clausura venció 3-2 a Pumas, mientras que en el Apertura cayó por el mismo marcador ante el mismo rival, también en el Cuauhtémoc.
La negativa de la UNAM y la salida de CU
La razón principal del cambio fue la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México de no renovar el contrato de arrendamiento.
La respuesta oficial llegó tras 81 días de espera por parte del club cementero.
En una carta fechada el 17 de octubre de 2025, la UNAM argumentó compromisos previos del estadio para el primer semestre de 2026.
En un oficio firmado el 6 de enero de 2026, se detalló que el inmueble tendría actividad de Pumas en la Liga MX y en la Concacaf Champions Cup.
“El Estadio Olímpico Universitario presenta compromisos institucionales y deportivos previamente adquiridos que impiden su arrendamiento durante el primer semestre de 2026”, señala el documento difundido por la UNAM.
La directiva de Cruz Azul consideró otras opciones en la capital, como el Estadio Ciudad de los Deportes, pero la agenda del inmueble, donde juega el América, cerró esa posibilidad.
Querétaro también fue evaluado, aunque no hubo acercamientos formales.
Prueba logística para Puebla y el Cuauhtémoc
Para el Estadio Cuauhtémoc, el Clausura 2026 será una prueba relevante. El inmueble deberá albergar a dos equipos de Liga MX de forma regular, Puebla y Cruz Azul, en un año previo al Mundial.
Esta situación ocurre mientras el estadio avanza en adecuaciones y mantenimiento exigidos por la FIFA, luego de ser incluido como sede de entrenamientos para la Copa del Mundo.
Será la tercera ocasión en que el Cuauhtémoc tenga un rol mundialista, tras las justas de 1970 y 1986.
“El Estadio Cuauhtémoc cumple con los criterios técnicos y operativos para ser utilizado como sede de entrenamientos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, publicó la FIFA a través de un comunicado desde Zúrich.
Aval FIFA y selecciones asignadas
El aval se dio tras inspecciones conjuntas de la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol que revisaron cancha, drenaje, seguridad y áreas operativas.
El estadio quedó integrado a la red de centros disponibles para las 48 selecciones clasificadas.
Hasta ahora, Corea del Sur es la única selección que ha sido asignada para entrenar en el Estadio Cuauhtémoc.
La elección final de sedes depende de cada equipo nacional, considerando cercanía con sus ciudades de partido y tiempos de traslado.
“La asignación de campamentos base se define tras el sorteo oficial, conforme a las necesidades logísticas de cada selección”, precisó la FIFA.
Mientras se define el mapa final del Mundial, el Estadio Cuauhtémoc combinará su rol internacional con la actividad semanal de la Liga MX, en un semestre que será clave para su operación y organización.
Balonazo y nachos al suelo: el noble gesto de Rayadas que se viralizó en redes
Monterrey.- En el debut de Rayadas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, un gesto fuera de la cancha se volvió el símbolo de una conexión humana entre el club y su afición.
Una aficionada que vio caer su orden de nachos con queso tras un balonazo accidental recibió no solo una nueva porción, sino también un obsequio adicional por parte del personal del equipo regiomontano, generando una ola de reacciones positivas en redes sociales.
Un momento inesperado que no quedó en el olvido
Durante el encuentro de la Jornada 1 entre Rayadas de Monterrey y Puebla, que terminó con una contundente victoria 4-0 para las locales, una acción fortuita desvió la atención de la cancha hacia las gradas.
Una jugadora de Rayadas, al despejar el balón, envió el esférico hacia la tribuna, donde impactó directamente en la comida de una aficionada que disfrutaba el partido.
El impacto provocó que sus nachos y queso cayeran sobre su ropa.
Lejos de convertirse en un momento incómodo, la escena fue captada en video por otros asistentes y rápidamente se comenzó a difundir en plataformas sociales, alcanzando gran viralidad entre aficionados del futbol mexicano.
El gesto del club que se volvió tendencia
Minutos después del incidente, personal de Rayadas se acercó a la aficionada afectada para ofrecerle una nueva orden de nachos con queso como muestra de atención tras el percance ocurrido en las gradas.
Además, el club le entregó un peluche como obsequio adicional, detalle que fue celebrado por quienes presenciaron el gesto.
El gesto fue compartido por la cuenta oficial de Rayadas en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con comentarios positivos sobre la cercanía mostrada por el equipo con sus seguidores.
Más allá del marcador
La interacción entre el club y la aficionada no solo atrajo comentarios alegres de los aficionados, sino que también posicionó la escena como un ejemplo de atención al público durante las experiencias de partido.
Fuera de la anécdota en las tribunas, Rayadas confirmó su buen inicio de temporada con un dominio claro sobre Puebla, consolidando su candidatura como protagonistas en el certamen.
Escuelas convierten el futbol en una experiencia formativa para estudiantes
Ciudad de México.— En el marco del Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Educación Pública convertirá el deporte escolar en una experiencia cotidiana de formación, convivencia y salud que trascienda la efervescencia del torneo internacional y se instale como práctica permanente entre niñas, niños y jóvenes.
Escuelas como punto de partida nacional
En el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Educación Pública anunció la puesta en marcha de la Copa Escolar Nacional de Futbol “Vive saludable, juega feliz”, una iniciativa que toma a las escuelas como eje central para promover la actividad física regular, el encuentro comunitario y hábitos de vida saludables desde edades tempranas.
El planteamiento ubica a los planteles educativos como el primer espacio donde el deporte se vive, se aprende y se comparte, con una lógica formativa que acompaña el desarrollo integral de los estudiantes.
La propuesta reconoce al deporte escolar como una plataforma de aprendizaje y bienestar que fortalece la identidad colectiva y genera vínculos duraderos entre estudiantes, docentes y comunidades, con un alcance que se proyecta más allá de los calendarios deportivos.
Copa escolar con alcance nacional
La Copa Escolar Nacional de Futbol contempla la participación de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y nivel universitario, quienes competirán en fases escolares, regionales y nacionales. El diseño del torneo busca una convivencia extendida en todo el territorio nacional, con dinámicas que privilegian la participación y el encuentro entre comunidades educativas.
Futbol como herramienta de formación social
Desde la perspectiva institucional, el futbol escolar funciona como un espacio de integración social donde se ponen en práctica principios asociados al trabajo en equipo, la disciplina y el respeto. Cada cancha se concibe como un entorno formativo en el que los estudiantes reconocen sus capacidades, fortalecen la confianza personal y participan en experiencias recreativas vinculadas al aprendizaje y la convivencia.
El enfoque prioriza el proceso educativo por encima del resultado competitivo, con la intención de que el deporte acompañe la trayectoria escolar como una actividad regular y accesible para toda la comunidad estudiantil.
Inclusión, convivencia y continuidad
El torneo iniciará este año y tendrá carácter anual, con un enfoque incluyente que abre la participación tanto a quienes ya practican futbol como a quienes buscan acercarse por primera vez al deporte.
La iniciativa no se orienta a la detección de talentos, sino a la construcción de espacios de amistad, convivencia y formación de valores dentro y fuera de la cancha.
Esta lógica de continuidad apunta a consolidar una cultura deportiva escolar que se mantenga activa en el tiempo y se integre a la vida cotidiana de los centros educativos.
