Se defiende Víctor Guzmán

Ciudad de México.- El futbolista Víctor Guzmán aseguró que nunca ingirió sustancias prohibidas y que le extraña que la Liga MX apenas haya dado a conocer el resultado adverso de una prueba antidopaje que se realizó el pasado mes de octubre.

En su cuenta de Instagram, Guzmán indicó que pedirá que se abra la muestra B de la prueba y pidió que se deje de especular sobre su situación.

“Desde siempre he sido un jugador que ha rechazo cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente.

“Procederemos a solitar el análisis de la muestra B con la esperanza de que se demuestre tras su apertura que ha sido todo un terrible error (…) quiero dejar claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo”, detalla el escrito.

Guzmán quedó inhabilitado por la Liga MX, organismo que abrió una investigación para analizar el caso del aún futbolista de Chivas.

Pachuca muestra su apoyo

Por su parte, Pachuca informó que le dará todo el respaldo al futbolista e informó que apenas se les entregó el resultado de la prueba del partido correspondiente a la fecha 4 del torneo pasado.