Video Explota Miguel Herrera en contra de un aficionado

Ciudad de México.- El futbolista del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, le dio un caluroso recibimiento a Lionel Messi durante el entrenamiento del equipo.

En imágenes que posteó el futbolista, se observa el momento en que Mbappé abraza al exjugador del Barcelona de España.

“Bienvenido a Paris, Leo”, posteó en su cuenta de twitter Mbappé, quien es considerado uno de los mejores jugadores de la actualidad.

En tan solo unos minutos, la publicación se volvió viral y superó los dos millones de ‘me gusta’ en redes sociales.

La publicación llega en un momento de incertidumbres con respecto a la continuidad de Mbappé en París.

El futbolista tiene contrato hasta el 30 de julio de 2022, pero existe la posibilidad de que salga en las próximas semanas. Lo anterior, ante el interés del Real Madrid por sus servicios.

Nasser Al-Khelaifi, dueño del PSG, aclaró que Mbappé no saldrá de la institución: “Todo el mundo conoce el futuro de Kylian Mbappé”.

“Es jugador del PSG y se queda. Tiene mentalidad ganadora, es muy competitivo, y creo que ahora no podemos hacer un equipo más competitivo, ya no tiene excusa y no se puede hacer más”, sentenció.

