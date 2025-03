Andrés Vaca y Gina Holguín reciben a Julia, su esperada hija

La triste noticia de la verdadera causa de la muerte del actor Gene Hackman, de 95 años, quien murió solo de inanición debido al Alzheimer que padecía, luego de que su esposa, Betsy Arakawa, falleciera seis días antes y él quedara vulnerable, abrió el debate sobre la importancia de los cuidados y los cuidadores de personas de la tercera edad, discapacitadas física o mentalmente, o con demencia, Alzheimer y otros padecimientos, que provocan que sean incapaces de cuidarse a sí mismos.

Incluso la esposa de Bruce Willis, Emma Heming, se pronunció por más apoyos para las personas que cuidan de otros. “Los cuidadores necesitan apoyo”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Al respecto, consultamos a Manuel Rosemberg, fundador de Ana Care, una plataforma que utiliza tecnología e inteligencia artificial para capacitar, guiar y apoyar a los cuidadores. Su objetivo es enfrentar la crisis global del envejecimiento poblacional y la escasez de personal médico, optimizando el cuidado en el hogar y reduciendo costos.

El problema es la falta de enfermeras y cuidadores capacitados en un mundo donde el envejecimiento va en aumento, pues la expectativa de vida es cada vez mayor, en detrimento de su calidad de vida. Ana Care ofrece una plataforma integral de formación y apoyo para cuidadores, combinando inteligencia artificial y herramientas digitales para mejorar sus habilidades. A través de entrenamiento, certificación, asistencia remota y monitoreo, Ana Care busca mejorar la calidad de vida de pacientes, cuidadores y familias.

Sobre la urgencia de mejorar las condiciones del cuidado a personas mayores, Rosemberg plantea una reflexión profunda:

“Imagina por un momento tu abuela, tu madre, alguien que amas profundamente. Aquella persona que ha sido tu refugio, tu guía, tu fuerza en los momentos más difíciles, está envejeciendo y en esta etapa de su vida necesita cuidado para hacer cosas que jamás pensó que no podría hacer, como vestirse o bañarse. Pero tú no puedes cuidarla, aunque la amas no sabes cómo hacerlo bien y no tienes el tiempo porque te debes ocupar de tu trabajo y de tus hijos. ¿Te suena familiar? Probablemente sí, porque esa es la realidad que en algún momento vivimos o viviremos todas las familias del mundo”.