¡Viva el Boxeo…viva el boxeador!

Ciudad de México.— Julio César Chávez Jr. reapareció después de las numerosas polémicas, el junior se disculpó con su padre Julio César Chávez

Chávez Jr reapareció en redes sociales para mandarle un mensaje a su padre mediante sus redes sociales. Sinceras y emotivas palabras para el legendario tricampeón mundial. El junior ofreció disculpas a su papá después de su recaída

En Instagram, Julio César Chávez Jr aseguró que lamenta los videos en los que dijo que su familia buscaba anexarlo y se disculpó con su padre, señalando que aunque “ya está viejito”, siempre le hará caso.

“Ya no quiero verme mal, yo creo que es tiempo de cambiarle y vamos a hacer las cosas como son, no andar hablando porque he dicho cosas que son ciertas, a lo mejor otras que no son ciertas. Hay que actuar y no hablar”, dijo.

Julio César Chávez JR mando un mensaje en IG pic.twitter.com/j3vc0X6WuW — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) May 29, 2023

“Yo me quiero disculpar con mi papá, aunque ha sido duro conmigo. Lo respeto mucho a mi papá, lo amo, espero tenerlo siempre y si se equivoca, lo voy a respetar”, mencionó.

“Aunque ya está viejito, pues le voy a hacer caso siempre”, finalizó Chávez Jr.