Vucetich arremete contra Chivas y alaba el trabajo de América

Ciudad de México.- El extécnico de Chivas, Víctor Manuel Vucetich, aseguró que América es el único equipo de los “cuatro grandes” que ha logrado mantenerse como el mejor.

El conocido como “Rey Midas” indicó que el problema con el Rebaño es que no ha tenido esa regularidad y aún así la directiva quiere resultados inmediatos.

“Nuestro futbol maneja muchas situaciones, los cuatro grandes por decir algo, son cuatro grandes porque han logrado muchas cosas, pero hay que ver en qué periodos, cómo fueron en esos periodos y ver cómo están actualmente”.

“El único equipo de los grandes que se ha mantenido constante sin duda alguna es América”.

“Te quieren exigir de lo que fueron y quieren retomar ese nivel. Hoy día el único que se ha mantenido de una forma constante sin duda alguna es el América”, confesó Vucetich en charla con Miguel Arizpe.

Vucetich indicó que ei existiera la posibilidad de dirigir al América en el futuro, no cerraría esa puerta.

“Si claro (que dirigía al América). Nosotros (directores técnicos) somos profesionales, porque si no somos profesionales no podemos ir a cualquier equipo”, agregó.

Molesto con su salida de Chivas

Por otra parte, Vucetich aceptó que le dio coraje la forma en que salió de las Chivas Te da coraje porque no valoran lo que se está haciendo”.

“Hay falta de conocimiento del aficionado de lo que se hace, hay muchos que no tienen el conocimiento, pero no puedes ponerte a luchar con todos ellos, te da coraje porque no hay un análisis, no hay argumentos como para poder gritar, nada más es un coraje o manipulación”, dijo.

“Son cosas que han pasado antes, pueden ser manipulaciones de representantes, alianzas con aficionados y les ofrecen unos refrescos, unas entradas y con eso empiezan a gritar, es manipulación para intereses de dos o tres personas”.

“Tristemente toda la gente se deja manipular por estas personas, no puedes callarlas, me han tocado muchos medios que están coludidos con representantes, jugadores y directivos, es evidente que ha habido muchas circunstancias raras”, sentenció Vucetich.

