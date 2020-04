Vuelve a perder “La Máquina” en la eLigaMX

Ciudad de México,— En videoconferencia con el titular del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, reconoció que la pelea más complicada de su vida fue afuera del cuadrilátero.

Te puede interesar Jornada 5 de la eLigaMX



WBC TALKS, ROUND 23: 1 a 1 Julio César Chávez https://t.co/dqPN5DZf7u — World Boxing Council (@WBCBoxing) April 24, 2020

El rival más complicado que enfrentó “la leyenda”, que le costó su fortuna, su familia y por poco la vida, fueron las adiciones, la droga mermó las condiciones del campeón mexicano en sus últimos capítulos como pugilista, y aunque Chávez acepta sus errores no se arrepiente.

Animo mexico vamos a quedarnos en casa tenemos que hacer caso que Dios nos bendiga a todos pic.twitter.com/QRCZEds4eb — Julio César Chávez (@Jcchavez115) April 24, 2020

“No me arrepiento de nada”: JC Chávez



“No me arrepiento de nada, todo es un aprendizaje en la vida y lógicamente, el hubiera no existe, pero si yo me hubiera cuidado, yo hubiera llegado a cien peleas invicto, de eso si estoy plenamente seguro, porque era un peleador natural, que solamente peleaba, costal y pera, desafortunadamente no tuve a nadie que me guiara bien”, señala el púgil que en 37 ocasiones disputo un cinturón de título mundial.

Vine a visitar a Vicente Fernandez amigo, hermano y familia. Recordamos viejos momentos. Y aquella vez que canto por única vez el Himno Nacional en la pelea contra Macho Camacho.

La verdad seguimos igual de Guapos. pic.twitter.com/YGgU1loEyV — Julio César Chávez (@Jcchavez115) January 10, 2020

“Lo tuve todo y me sentía vacío”: Chávez



Pese a ser considerado el más grande boxeador de la historia, en la cima de su carrera, Julio asegura que se sentía solo y vacío, “Yo soñaba con ser campeón del mundo, yo soñaba con tener carros alegóricos, con tener millones de dólares, con tener yates, con tener avión, con tener mansiones, y todo lo tuve a manos llenas y me paso algo bien curioso, porque cuando ya tuve todo eso, lo tuve a manos llenas y no me lleno, sentía un vació muy grande y decía Dios mío que me pasa, porque me siento así, porque me siento tan vacío, porque me siento tan solo, si siempre estoy rodeado de muchísima gente”, sentenció el cinco veces campeón del mundo en distintas divisiones.

Después de escribir muchos capítulos, Chávez González reconoce que sin la ayuda familiar ni hubiera salido de los pasajes obscuros de su vida “Gracias a esa perseverancia de mi señora Miriam, que tuvo el valor de meterme a una clínica sin mi consentimiento y también de mi hijo Julio, pude salir adelante, nadie daba un peso por mí, nadie creía que podía salir de esta enfermedad, porque es una enfermedad, que no solo arrastra deportistas, arrastra a toda clase social, todo estamos expuestos a caer en esta maldita adicción que son el alcohol y las drogas”, añadió la leyenda del boxeo mexicano.

! Seguimos repartiendo despensas ! Cómo prometi! Van 300 despensas entregadas! Esperamos tener la oportunidad de entregar otras 200 despensas más ! sin poner ala gente en riesgo ! Con todas las medidas de… https://t.co/o6RYgiaLz7 — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) April 21, 2020

Finalmente el “Gran campeón mexicano” anunció que una vez que se levante la pandemia, junto con el CMB organizará una pelea en la Plaza México o Estadio Azteca, organizará una función a beneficio de los afectados por el covid-19.

HLG

No te puedes perder Hoy hay boxeo, pese a la pandemia

Siete24.mx