Wilder arremete en contra del mexicano Andy Ruiz

Los Ángeles.- El boxeador estadounidense y campeón invicto de pesos pesados, Deontay Wilder, habló sobre sus posibles rivales en la división y no pudo ocultar su decepción por el mexicano Andy Ruiz.

“Me sentí sumamente decepcionado con Andy Ruiz, quizás porque yo tenía mucha fe en él. Realmente quería verle alcanzar la grandeza; especialmente, debido al principio de su carrera en el boxeo, cuando casi lo desalojaron de su apartamento”, comentó.

Respecto del despido de Manny Flores, ex entrenador del “Destroyer”, Wilder no quiso entrar en detalles y, en cambio, indicó que no quería involucrarse en esos asuntos, ya que las decisiones se toman por alguna razón, por lo que se limitó a desearle la mejor de las suertes.

“Cuando escuché la información de que Ruiz había cesado a su entrenador, pues realmente no me involucro demasiado en lo emotivo cuando otras personas toman sus decisiones. Les deseo lo mejor en el futuro de sus carreras”, concluyó.