Xolos investiga incidente en el que “Cubo” Torres habría “atropellado” a una persona

Ciudad de México.- La directiva de los Xolos de Tijuana revisa el caso de Erick “Cubo” Torres quien habría atropellado a una persona el año pasado.

En redes sociales circula un documento en el que el “Cubo” reconoce que se encontraba en estado etílico al momento del incidente.

En un boletín de infracción administrativa informa que el futbolista fue detenido en el 2019 por conducir en estado inconveniente.

El periodista Alfredo Álvarez informó que el “Cubo” fue perseguido por las autoridades y dicha persecusión estuvo a punto de terminar en un grave accidente porque el futbolista nunca respetó las señales de tránsito.

“Aceleró por unas calles de la Zona Centro y luego se incorporó a la Vía Rápida Poniente. Debido a lo inusual del caso, los agentes los videograbaron en su fuga, e incluso cuando ‘atropelló’ a una persona que a esa hora cruzaba la vialidad”, mencionó el reporte.

#Xolos Trasciende en redes sociales que Erick "El cubo" Torres intentó atropellar a un individuo (el año pasado) después de pasarse un alto en la Zona Norte de Tijuana. pic.twitter.com/eU26mtsITm — Brenda Alvarado (@brendalvarado94) May 18, 2020

Sin embargo, el “Cubo” aseguró que sí lo detuvieron cuando salió de una reunión pero nunca hubo una persecusión.

“El 20 de agosto del 2019 no hubo perecusión, no me di a la fuga ni mucho menos atropellé a una persona”.

“Me detuvieron saliendo de una reunión y cuerpo técnico de ese momento y directiva estuvieron enterados desde el día uno”, posteó Torres.

Hasta el momento, la directiva no se ha pronunciado al respecto.