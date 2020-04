“Ya ni mi Mamá me creía”: JC Chávez Jr.

Ciudad de México,— El hijo de la leyenda, Julio César Chávez Carrasco, se confesó ante los medios de comunicación en una charla virtual con el Presidente del Consejo Mundial de boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

Te puede interesar “Chicharito” debutará en la eMLS

Se pudo ver y escuchar a un Junior diferente, abierto y sincero ante los cuestionamientos sobre su carrera profesional arriba del ring, y su vida desordenada fuera del cuadrilátero.

Chávez Jr. reconoció que lo más difícil en su carrera no fue caer derrotado en una contienda de título mundial, tampoco fue perder el round definitivo para ver cómo le despojaban su cinturón de monarca, mucho menos caer ante la Romana y hacer un esfuerzo sobrehumano para dar el limite de la división. El “Junior” acepta que lo más doloroso en su camino fue perder la credibilidad,”Es algo que va con mi carrera de peleador pues, y de deportista, y que yo perdí en un tiempo, no tener la credibilidad es algo bien feo, y tú me ayudaste Mauricio (Sulaimán) tú creíste en mi, cuando la verdad no mi Mamá creía en mi, ya nadie creía en mi”, acotó el ex campeón del mundo en los medianos.



Chávez Jr. Confiesa sus pecados





Entrenando boxeo en casa 🥊 El trabajo, a pesar de que siempre apetezca hacerlo, es bueno para nuestra salud mental. https://t.co/XWPIxD44Iy — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) April 5, 2020

Chávez Carrasco aceptó que la soberbia, pero sobretodo la adicción a las drogas, mermaron su carrera profesional, “Mi peor error en mi carrera es pensar que nadie me podía ganar, que yo podía hacer las cosas cuando quería y como quería, pensar que yo estaba bien activo pues, y bien fuerte, pensar que todo era físico y no estar bien de la cabeza, si yo hubiera estado bien mentalmente, un mes bastaba para prepararme porque yo nací boxeando, entonces ha sido más un tema mental, y en mi vida como persona mira no me arrepiento de nada pues, pero la verdad en mi vida nunca me hubiera gustado tener una adicción a una droga o algo así pues, la verdad me arrepiento no de haber tomado algo así o probado, me arrepiento de haber tenido una adicción a algo que ma haya alejado de lo que yo siempre ame y quise que fue el box, al grado que yo siempre pensé que el boxeo ya no me gustaba, pero yo estaba evadiendo la realidad pues y no viendo la verdad, entonces si me arrepiento de haber usado drogas la verdad, es algo que nunca hubiera querido”, reconoció el ex campeón superwélter del verde y oro.

𝗪𝗕𝗖 𝗧𝗔𝗟𝗞𝗦 𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 17 𝗪𝗕𝗖 𝗧𝗔𝗟𝗞𝗦 𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 17 “UNO A UNO CON JC CHÁVEZ JR”𝗔𝗡𝗢𝗧𝗔𝗧𝗘: https://forms.gle/pYtnQvPUKXXtqYvX6Jueves 16 de abril::Versión en español 11:00 am CDMX / 18:00 MadridVersión en inglés 13:00 pm CDMX / 20:00 MadridCon:Mauricio Sulaimán Presidente WBCJulio Cesar Chávez JRWorld Boxing CouncilUniversidad LiberQuaré#WBCStayHomeStaySafe Posted by WBCUniversity on Thursday, April 16, 2020

Finalmente el “Hijo de la leyenda” añadió que nunca estuvo preparado para la fama y el dinero,”El dinero y todo eso Mauricio (Sulaimán) Afecta a los boxeadores, caen en el alcoholismo y eso, a mi y sin darme cuenta si me afecto, no tenía los pies bien puestos en la tierra y sin darme cuenta poco a poco pues, fui perdiendo el amor al boxeo”, sentenció el Junior, quien adelantó la intención de seguir en el boxeo por los próximos cuatro años, y en mente tiene una revancha contra el argentino Sergio “Maravilla” Martínez.

HLG

No te puedes perder Gio vence al “Patón” en la eLigaMX

Siete24.mx