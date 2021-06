Yamileth Mercado esta lista para defender su título

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— La campeona mundial supergallo del WBC Yamileth Mercado, quien el próximo sábado hará la segunda defensa de su corona contra la estadounidense Angélica Rascón, se mostró entusiasmada de regresar al ring y defender su título.

Te puede interesar Coyoacán será el epicentro del boxeo mexicano

En esta ocasión el escenario será una arena con aforo del 50 por ciento. Aseguró Mercado que aquella lesión en el tímpano quedó atrás, pues no empezó ningún entrenamiento hasta que tuvo el alta completa.

La monarca fue enfática al señalar que ella no acepta ninguna pelea sino tiene el tiempo adecuado para realizar su preparación, ya que al final es ella quien sube al encordado y arriesga su vida.

Sobre su rival en turno, Yamileth Mercado esta consiente que no la ha visto pelear y que en realidad desconoce su estilo. Sin embargo, no se confía, sabe que en este punto la exigencia es total y que todas las rivales son peligrosas. por lo que no debe minimizar sus cualidades.

La monarca solicito que para esta defensa su rival muestre el respeto necesario, para ella y sobre todo para el organismo, así que confía en que Angélica Rascón se comporte a la altura.

Sobre una posible pelea con Jackie Nava. La campeona supergallo fue contundente el decir que esa sería una pelea muy interesante y un honor poder enfrentar a un icono del boxeo femenil. No obstante, aclaró Mercado que esta puesta para primero cumplir con el compromiso de su pelea mandatoria.

Foto cortesía WBC

Sigue nuestras redes sociales