Zinedine Zidane: “Bale ha preferido no jugar este partido”

Ciudad de México, — Zinedine Zidane explicó en conferencia por qué Gareth Bale no fue incluido en la convocatoria ante el Manchester City.

El técnico francés del Real Madrid afirmó que fue el delantero galés fue quien prefirió no ser considerado.

“No te voy a explicar por qué no viaja Bale. Es personal, no técnico. Ha preferido no jugar. El resto es entre él y yo”