Zona centro se corona en el LX Campeonato “Lorena Ochoa”

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— La Zona Centro del golf mexicano gana el Campeonato Nacional Interzonas por sexta vez consecutiva y sigue liderando el golf infantil-juvenil de nuestro país. Lo hicieron de la mano de sus jugadores, padres de familia, clubes y directivos; en una unidad que, el Lic. Jorge Robleda, presidente de la Federación Mexicana de Golf (FMG), celebra.

Te puede interesar México cosecha plata y onceava cuota olímpica en clavados

En este torneo realizado del 1 al 4 de mayo, compitieron 371 golfistas procedentes de las siete zonas del golf nacional. Desde la zona sede, la Asociación de Clubes de Golf del Sureste, hasta la Asociación de Golf del Sur. La Asociación de Golf del Valle de México, Asociación de Golf Zona Pacífico, Golf Amateur Occidente y Golf Zona Centro, también estuvieron presentes.

Los equipos se formaron a partir del ranking regional. Con las cuatro mejores jugadoras y los cinco mejores golfistas, de cada categoría (desde los siete años, hasta 18 ). Todos estos jugadores se distribuyeron en los tres campos: Cancún Country Club “El Tinto”, Gran Coyote Golf Riviera Maya y el Hard Rock Golf Club Riviera Maya.

Zona centro gana el Campeonato Nacional Interzonas

En total, se jugaron seis categorías femeniles y seis varoniles, de las cuales, Zona Centro obtuvo seis primeros lugares, tres sub lideratos, dos terceros sitios. Con estos resultados lograron levantar la copa femenil, la varonil y la tan anhelada Copa Challenge.

Así, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, estados que conforman la Zona Centro, se quedan un año más con la Copa Challenge.

Por otra parte, los ganadores de las categorías 18 años y menores varonil tendrán la posibilidad de participar en un evento clasificatorio para el US Amateur México. Mientras que, las ganadoras de la categoría 18 y menores femenil podrán competir en un evento clasificatorio para el US Women´s Amateur, US Girl’s o US Women’s Four Ball.

Foto Cortesía FMG

Sigue nuestras redes sociales