Zverev avanzó a la segunda ronda del AMT

Ciudad de México.- El técnico de los Rayos del Necaxa, José Guadalupe Cruz, reveló que en las próximas horas se reunirá con la directiva para definir su futuro.

El “Profe” Cruz se tambalea en la dirección técnica del cuadro rojiblanco tras el revés que sufrió el equipo 3-1 ante León.

Dicho descalabro colocó al Necaxa en la última posición de la tabla general con apenas siete unidades.

Cruz aceptó que esperaba un torneo complicado pero no con el panorama tan difícil como en estos momentos se presenta.

“Estamos en una situación muy frágil. En este juego tuvimos la primera de gol, no la concretamos, y eso ante el cuadro que mejor juega en el futbol mexicano, no es posible”.

“Le metimos la mano a la alineación y en el segundo tiempo mejoramos mucho, pero ante este tipo de equipo no se puede fallar”, dijo.

“Nos sentimos apenados con la afición. Sabíamos que sería complicado, pero no tanto… Me enfoco en mi trabajo, no puedo pensar en lo que opine la directiva”.

“Es cierto que tenemos una gran mala racha, pero todas esas malas rachas terminan. Era un juego muy difícil, León tuvo plantel completo”, agregó Cruz.

“No hay ni excusas ni pretextos, hay vergüenza deportiva, hay que seguir trabajando. Si hubiera un secreto que no sea el trabajo, lo consideraría”, sentenció.

